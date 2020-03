CIERRAN ACCESOS A CABA El Gobierno porteño restringirá los accesos a la Ciudad de Buenos Aires y dejará abiertos solamente 13 pasos para el tránsito vehicular particular, en tanto que otros 12 serán utilizados específicamente por el servicio de transporte público, como parte de las medidas de refuerzo al aislamiento social preventivo y obligatorio por el coronavirus. Según precisó el vicejede de Gobierno porteño, Diego Santilli, en una conferencia de prensa, de los 84 accesos vehiculares que tiene la Ciudad, 59 serán vallados y 25 permanecerán abiertos, de los cuales 12 podrán ser utilizados solo por el transporte público y 13 por el "tráfico normal". PAÑUELAZO La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner convocó hoy a colocar pañuelos blancos en las puertas, balcones y ventanas para "seguir construyendo memoria, verdad y justicia", en un nuevo aniversario del golpe de Estado cívico-militar de 1976, al que consideró "distinto" porque "por primera vez los argentinos no marcharan", ya que "nos debemos quedar en casa para cuidarnos" del coronavirus. "Sigamos construyendo memoria, verdad y justicia", escribió Cristina Kirchner en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter con el hashtag #PañuelosConMemoria. De esta manera, la Vicepresidenta se sumó a la convocatoria de las organizaciones de derechos humanos de realizar un ´pañuelazo virtual´ a través de las redes sociales y colgando pañuelos en balcones y ventanas. SUSPENDEN JJ.OO. El Primer Ministro japonés, Shinzo Abe, y el Presidente del Comité Olímpico Internacionao (COI), Thomas Bach, acordaron hoy posponer los Juegos de Tokio 2020 que debían realizarse en julio y agosto, como máximo por un año, hasta 2021, a raíz del agravamiento de la pandemia de coronavirus. "El COI está ciento por ciento de acuerdo con la propuesta de postergar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 al verano boreal de 2021 por la emergencia del coronavirus", indicó el primer ministro japonés, Shinzo Abe. MAS LLAMADAS POR WHATSAPP Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, afirmó que las llamadas por WhatsApp se duplicaron como consecuencia del coronavirus al tiempo que advirtió que hay que asegurarse de tener una estructura por encima de esta situación "para continuar ofreciendo el nivel de servicio que necesitan las personas en este momento". "Las llamadas vocales y en video en WhatsApp se duplicaron, más allá del tradicional pico anual que tiene la aplicación en Año Nuevo", aseguró el empresario. Según Zuckerberg, por el momento la situación "no está fuera de control" pero hay que asegurarse de tener una estructura por encima de esta situación "para poder continuar proveyendo el nivel de servicio que se necesita en este momento", informó hoy al periodismo. En la Argentina, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) recomendó el domingo 22 de marzo el "uso responsable de internet" durante el período de aislamiento social, preventivo y obligatorio al remarcar que se trata de "una herramienta esencial" que permite "trabajar, estudiar y mantenernos conectados e informados".



24 de Marzo de 2020

