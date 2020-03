La FIFA y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han forjado una alianza para combatir el coronavirus (COVID-19). Lo harán a través de una nueva campaña de sensibilización en la que jugadores de renombre internacional hacen un llamamiento a la población mundial para que sigan cinco instrucciones orientadas a detener la propagación de esta enfermedad. La campaña «transmite el mensaje y elimina el coronavirus» promueve cinco acciones fundamentales para que las personas protejan su salud siguiendo las indicaciones de la OMS; la campaña se centra en el lavado de manos, la forma adecuada de estornudar, así como la importancia de evitar tocarse la cara, mantener la distancia física adecuada y que quienes no se sientan bien se queden en casa. «Desde el principio, la FIFA y el presidente Gianni Infantino han estado activamente involucrados en la comunicación de este mensaje contra la pandemia —afirmó el director general de la OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus en el lanzamiento virtual de la campaña en la sede de la OMS en Ginebra (Suiza)—. A través de campañas o de financiación, la FIFA le ha plantado cara a esta nueva enfermedad, y estoy muy satisfecho al comprobar que el fútbol mundial está apoyando a la OMS para atajar el coronavirus. No me cabe ninguna duda de que, con este tipo de ayudas, entre todos vamos a lograr la victoria». Por su parte, el presidente de la FIFA Gianni Infantino declaró lo siguiente: «Necesitamos trabajar en equipo para combatir el coronavirus. La FIFA y la OMS han aunado fuerzas porque la salud es lo primero. Quisiera apelar a la comunidad global del fútbol para que nos ayuden a difundir esta campaña y que el mensaje llegue aún más lejos. Algunos de los futbolistas más importantes de la historia del deporte rey han querido sumarse a la campaña y se han unido para difundir el mensaje que dejará al COVID-19 fuera de juego». Esta campaña digital, que se difundirá en trece idiomas, cuenta con la colaboración de 28 futbolistas.



FIFA y OMS:

5 pasos para eliminar el coronavirus

