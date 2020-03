Eran 4 mujeres que habían sido internadas este viernes. A una se le diagnosticó otra patología. Ayer por la tarde se confirmó oficialmente que los estudios realizados a las muestras de cuatro mujeres internadas en la Clínica Delta con síntomas de posible contagio con Corona Virus dieron negativo. Tres de ellas habían ingresado al país desde el exterior, mientras la restante había vacacionado en el sur. Sobre este caso en particular, vale recordar la paciente había sido internada en terapia intensiva, dado que además de la sintomatología, presentaba dificultades para respirar. "En realidad, la joven internada en Terapia fue la primera descartada a las 48 horas, dado que tempranamente se le diagnosticó otra patología y luego se confirmó que no porta el corona virus, como todas las demás", comentó a La Auténtica Defensa el Carlos María Mendoza, sub director médico de la Clínica Delta. En cuanto a las pacientes restantes, dos son madre e hija y vecinas de Zárate, quienes habían estado vacacionando en Brasil; mientras que la cuarta es una vecina de nuestra ciudad que había viajado a Italia. La buena noticia se suma a la del Hospital San José donde, el jueves pasado, fue internado en observación un joven de 17 años, vecino del barrio Lubo, quien había vuelto de España y a pesar de las sospechas, su resultado también arrojó resultado negativo.

Desde la declaración de la emergencia sanitaria, a la clínica Delta se ingresa sólo por la Guardia de Castelli. Los pacientes sospechosos tienen un circuito aislado.

Descartaron infectados por coronavirus en la Clínica Delta

