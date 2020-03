Clausuraron 12 supermercados y sancionaron a comercios por sobreprecios

Más allá de los máximos impuestos por el gobierno en el marco del aislamiento social, doce supermercados fueron clausurados y decenas de comercios fueron sancionados por subir los precios. Más allá de los máximos impuestos por el gobierno en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por la Nación en todo el territorio argentino. En Santiago del Estero fueron cerrados nueve supermercados; uno en Salta, uno en Mendoza y otro en Buenos Aires; al igual que otros siete comercios menores de venta de alimentos, al tiempo que se libraron decenas de actas con multas en Chaco, Jujuy, Corrientes, Neuquén y Tierra del Fuego. En la zona norte y en la cuyana se dieron la mayor parte de las sanciones, mientras que en Santiago del Estero fueron clausurados de forma preventiva nueve supermercados y siete locales de frutas y verduras que se encuentran en la Cooperativa del Mercado Concentrador (Comeco) por incumplimiento de la lista de precios máximos. En Salta, a través de la Secretaría de Defensa del Consumidor se informó que fue clausurada una sucursal de la cadena Carrefour por subir precios de manera desmedida sin retrotraer los precios máximos al 6 de marzo, como estableció el Ejecutivo Nacional. En Resistencia, Chaco, ayer se labraron actas luego de realizar controles a supermercados y farmacias por denuncias de suba de precios. El subsecretario de Industria y Comercio de la comuna, Sergio Vallejos, dijo a Télam que "se hicieron constataciones en los establecimientos denunciados y se labraron las actas respectivas que van a ser remitidas a la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la provincia". En San Salvador de Jujuy, se realizaron ayer alrededor de veinte actas de infracción a comercios por sobreprecios, emitidas por la oficina de Defensa al Consumidor por detectar precios altos en los productos de primera necesidad, informaron desde el gobierno provincial. El director provincial de Asuntos Jurídicos de Jujuy, Sebastián Albesa, anticipó a Télam que "con el acta de infracción se inicia el procedimiento administrativo en donde se les brinda el derecho de defensa a través de un descargo". En Mendoza, en el municipio provincial de Guaymallén, el sábado fue clausurado un supermercado porque había más gente de la recomendada en función de las medidas de emergencia por la pandemia del coronavirus. Esto sucedió luego de que un cliente rompiera la cuarentena y fuera denunciado por empleados y clientes al llegar al comercio. El San Luis todavía no se registraron clausuras y no se labraron actas, y el director de Comercio y Defensa del Consumidor de la provincia, Alberto Montiel Díaz, afirmó que se están realizando los controles de precios máximos para evitar el desabastecimiento y el sobreprecio en los alimentos. En el Litoral, también se multiplicaron los controles. En Entre Ríos, donde aún no se realizaron clausuras ni multas, el titular de Defensa del Consumidor, Pablo Luciano, afirmó que tras realizar inspecciones de stock junto con AFIP "se detectó nula o muy poca disponibilidad de alcohol en gel en farmacias y supermercados, por la sobredemanda permanente". En Corrientes, agentes del Ministerio de Industria, Trabajo y Comercio, labraron actas a supermercados por incumplir los precios máximos y entre los hallazgos, detectaron una leche larga vida de litro que debía venderse a $ 60 y se ofrecía en góndola a $ 82,90. Por su parte, en La Pampa, la directora de Defensa del Consumidor, Florencia Ravario confirmó a hoy a Telam que se constituyó un comité de crisis con la Dirección de Comercio ante la situación generada por la pandemia del coronavirus y señaló que no hay por el momento control de precios cuidados. Por último, en la Patagonia, las autoridades del municipio fueguino de Río Grande multaron a las cadenas de supermercados La Anónima y Carrefour tras haber constatado "aumentos indiscriminados de precios". Según los funcionarios, en los locales de esas cadenas supermercadistas se verificó "el incumplimiento de precios máximos establecidos por el Gobierno nacional".

Foto: Telam.



Clausuraron 12 supermercados y sancionaron a comercios por sobreprecios

