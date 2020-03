El Concejal y Médico puso en relieve la "gran capacidad técnica y humana" de los médicos y profesionales que integran el Frente de Todos, e insistió con la urgencia de conformar un Comité de Crisis. "Hasta el momento no hemos sido convocados por el Intendente, pero estamos listos" dijo, y además se esperanzó con que "la irrupción de este virus en nuestra sociedad, saque lo mejor de todos nosotros para unirnos solidariamente y poder vencerlo". El Concejal del Frente de Todos-PJ y reconocido médico de nuestra Ciudad, el Dr. Rubén Romano, volvió a ponerse a disposición de las autoridades locales al igual que los profesionales que integran los equipos técnicos del espacio político que integra, fundamentalmente el de salud, en la lucha contra la pandemia de Coronavirus que ya confirmó los primeros casos en las vecinas localidades de Zárate y Escobar. "Estamos listos y a disposición de ser convocados para sumarnos a la lucha contra el Coronavirus. Queremos decirle al señor Intendente que estamos a disposición en todo lo que podamos colaborar. Y creo que es mucho, ya que los profesionales de la salud que conforman nuestros equipos técnicos cuentan con una gran capacidad, tanto técnica como humana. Y aunque el Jefe Comunal hasta ahora ha preferido trabajar sólo, quiero que sepa que podemos ayudarlo" sostuvo el edil. Al respecto, destacó: "Nuestra experiencia es la de pertenecer a la escuela del sanitarismo y del médico generalista, y en este sentido tenemos mucho que aportar a la definición de estrategias para abordar la crisis. Por eso es indispensable la conformación del Comité de Crisis, y enfocar todas las ideas, propuestas y conocimientos en un mismo esfuerzo". Además, Romano pidió "no dejar solos a los auxiliares de la salud, al personal de limpieza, y a todos los que de alguna manera se encuentran al frente de esta pelea. Es necesario estar muy atentos a sus necesidades, a que no falten insumos. Tanto para la acción como para la gestión, queremos ser solidarios y acompañar al Municipio". Finalmente, el profesional y edil dijo estar convencido que "el trabajo mancomunado de todas las fuerzas nos permitirá sobrellevar de la mejor manera esta situación. Hasta el momento no hemos sido convocados por el Intendente, pero estamos listos. Esperamos que reconozca la capacidad voluntaria del Frente de Todos. Y tengo la esperanza que la irrupción de este virus en nuestra sociedad, saque lo mejor de todos nosotros para unirnos solidariamente y poder vencerlo" cerró.

Romano volvió a ponerse a disposición del Municipio, e insistió con la conformación de un Comité de Crisis..



Rubén Romano:

"Estamos listos y a disposición para ser convocados y sumarnos a la lucha contra el Coronavirus"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar