El Frente Grande Campana adhirió al "pañuelazo blanco" de ayer

Este año un pañuelazo blanco reemplazó a la multitudinaria marcha por el 24 de marzo, fecha en que se conmemora el Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia. Desde el Frente Grande Campana ( integrante del Frente de Todos ) señalan que " ante la imposibilidad de realizar la marcha que cada año se realiza en todas las plazas del país por el aislamiento social, preventivo y obligatorio en razón del coronavirus, se sumó a la iniciativa de los organismos de derechos humanos de compartir a través de redes sociales y desde los frentes de los domicilios particulares, simbólicos pañuelos blancos, emblema tradicional de las Madres de Plaza de Mayo desde mediados de 1977." En este sentido, Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos, H.I.J.O.S. y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre otros organismos, convocaron a esta particular forma de conmemoración, instando a participar con consignas tales como: Pañuelos Con Memoria, 44 Años del Golpe, Son 30.000 y Memoria, Verdad y Justicia, como también a colgar pañuelos blancos de puertas, ventanas y balcones. El Frente Grande señala que, "esta conmemoración a 44 años del golpe de Estado cívico, militar y eclesiástico ocurrido el 24 de marzo de 1976, persiste a pesar de las restricciones que se imponen por causa de la pandemia, en pos de recordar a los 30.000." "Hacemos propia la lucha en materia de derechos humanos, dado que la consideramos central en tanto acompaña la necesidad de un Estado presente que impulse no solamente las causas por la Memoria, Verdad y Justicia, sino también aquellas en las que nuestro pueblo vea peligrar su derecho al buen vivir." "Es así que en este 24 de marzo, destacamos la sostenida, pacífica e inclaudicable labor de esas mujeres, Madres, Abuelas así como de HIJOS, quienes representan una respuesta a la violencia estatal desatada en esos años." Mariela Correa, Secretaria del Área de Derechos Humanos del Frente Grande- Campana y referente en la militancia por los derechos humanos de la ciudad aseguró que "el pañuelazo, como se dio en llamar a la acción de colgar en todos los frentes, balcones, puertas, etc., figuras de pañuelos, es una de las propuestas de los organismos de DD.HH. que hacemos nuestra ". "También desde el Espacio Cultural Pachamama de nuestra ciudad junto a otras organizaciones de DD.HH., familiares, hijos y sobrevivientes, se hicieron diferentes publicaciones vía redes sociales para recordar el 24 de marzo y su significado". "El pañuelazo y estas otras actividades expresaron este año el repudio popular al golpe genocida". "El Frente Grande Campana es un espacio nuevo con gran compromiso con la realidad de nuestra ciudad. El buen vivir, una de nuestras bases, implica un ambiente sano, políticas que contemplen a todes, soberanía alimentaria como derecho y Memoria, Verdad y Justicia como parte de nuestra visión y acción". "Esperamos celeridad y mejor curso a los juicios de lesa humanidad que se están desarrollando, aunque aún resuena aquello de que hay que dar vuelta la página. A eso decimos no, de ninguna manera, ya dijimos Nunca Más". En consonancia con los principios del Frente Grande, la referente agregó que "los DD.HH. deben ser garantía de libertad , paz y justicia. Si creemos en otra idea de país, debemos trabajar por el respeto de estos derechos, educándonos en este aspecto, sumado al ejercicio de la memoria. Para eso creamos en este espacio político esta secretaría". Mariela Correa es hija de Ana María Barrera, quien fue llamada cariñosamente en el ámbito familiar la "Negra" o la "Pancha", militante popular. Fue secuestrada por fuerzas militares en su casa de Barrio Lubo, Campana, el 11 de setiembre de 1976. Mariela sigue pidiendo justicia, buscando verdad y construyendo memoria.

