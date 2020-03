Mi pelea para llegar a la operación fue dura y larga, pero llegué, y debo dar en primer lugar las gracias a Angel Rojas y Miriam González que estuvieron en el frente, también a Nancy Bianchi en el tiempo que duro su gestión, estas personas batallaron y nunca me abandonaron. Pero también quiero agradecer a Adriana Tamay, Miriam Urbi, Luis Mendoza, Sonia Barrios, y Mariela Benitez, personas que cuando me veian llegar me preguntaban con una sonrisa, "y..???, que novedades hay??", El PAMI de Campana es un ejemplo de respeto y afecto hacia los que transitamos la tercera edad...!!! Desde siempre..!! Gracias, gracias, gracias y que dios los bendiga a todos. Delia María Cristina Di Donato DNI 5205128



Correo de Lectores:

Mi agradecimiento a ese ejército de empleados de Pami Campana...!!

Por Delia María Cristina Di Donato

