INCONSCIENTES El presidente Alberto Fernández cuestionó esta mañana a los "inconscientes" que violan la cuarentena general y advirtió secuestrará vehículos de los que circulan sin autorización, ya que afirmó que "lo que no entra con la razón, va a entrar por la fuerza". "A donde los encontremos, los detenemos y les vamos a sacar los autos, porque son unos inconscientes", sostuvo el mandatario. En un mensaje de audio enviado al canal A24, el jefe de Estado subrayó: "Lo que no entra con la razón, va a entrar con la fuerza".

Foto: Pagina12 EXCARCELADO El joven de 22 años que viajó en Buquebus desde Uruguay a la Argentina con coronavirus, exponiendo así a 400 pasajeros, aseguró ante la Justicia que se enteró del diagnóstico en viaje y negó haber cometido delito alguno. Tras la indagatoria que se llevó a cabo desde el Instituto Agote mediante videoconferencia ante el juez federal Luis Rodríguez, el joven recuperó su libertad aunque seguirá internado, ya que los médicos argentinos constataron que tiene coronavirus tal cual lo había determinado la autoridad sanitaria de Uruguay. El joven aseguró ante el juez que tras llegar de Holanda a Uruguay se hizo el test para saber si tenía coronavirus, y al enterarse que partía un buque a Argentina decidió abordarlo por lo que salió rápidamente ante el temor de que se cerrara el paso fronterizo desde el país vecino. Ese hecho ya podría significarle problemas al joven ante la Justicia, ya que los investigadores evalúan por qué motivo no dio aviso a la tripulación al subir que al menos era un caso sospechoso de coronavirus. PRÓRROGA El Gobierno nacional, a través de una resolución del Ministerio de Transporte, prorrogó la suspensión hasta el 31 de marzo de los vuelos de cabotaje y los servicios terrestres de media y larga distancia. A través de la resolución 73/2020 publicada este miércoles en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó la prórroga de la suspensión para moverse por los servicios públicos de transporte de media y larga distancia, en todas sus formas, en otra de las medidas relacionadas en la búsqueda de controlar el coronavirus."Prorróganse hasta el 31 de marzo de 2020 las suspensiones totales de los servicios de transporte automotor y ferroviario de pasajeros interurbano e internacionales y de los servicios de transporte aéreo de cabotaje comercial y de aviación general", señala la resolución del Ministerio de Transporte. MÉDICOS EXTRANJEROS El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, confirmó que el gobierno de Cuba puso a disposición de la Argentina unos 500 médicos para que puedan llegar al país para trabajar en el operativo sanitario contra la pandemia de coronavirus. En declaraciones a radio El Destape, el funcionario dijo que en plan de contingencia la provincia está trabajando en capacitaciones de alumnos residentes de Terapia Intensiva de cuarto año que están muy bien preparados para manejar pacientes respiratorios y se pueden sumar a los especialistas. También se está trabajando en la capacitación de los médicos venezolanos que desde hace mucho tiempo vienen ejerciendo su profesión en el país, tanto en el sector público como privado. Para hacer frente a la pandemia, los municipios bonaerenses buscan insertar médicos venezolanos residentes en el país: son 418 profesionales que podrían sumarse pese a que aún no tienen revalidados sus títulos, según datos de la Asociación Civil de Médicos Venezolanos en Argentina.

Breves: Noticias de Actualidad

25 de Marzo de 2020

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar