Efemérides del día de la fecha: 25 de marzo

DÍA INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD CON EL PERSONAL DETENIDO Y DESAPARECIDO Establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en este día se homenajea a Alec Collett, ex periodista británico que trabajaba para el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas en Líbano, que escribía acerca del sufrimiento de los refugiados palestinos en los campamentos de la ONU y que fue secuestrado por extremistas libaneses en el año 1985; tras 24 años de búsqueda su cadáver fue encontrado en el año 2009 en el valle de Bekaa, Líbano. Asimismo, el objetivo de este día es exigir justicia e impulsar medidas que refuercen la seguridad del personal de mantenimiento de la paz y funcionarios de las Naciones Unidas, la prensa y los voluntarios de organizaciones no gubernamentales. Se estima que desde la fundación de la ONU en el año 1945, 3.500 personas perdieron la vida trabajando por la paz en el mundo.



FALLECE RODOLFO WALSH Rodolfo Jorge Walsh nació el 9 de enero del año 1927 en Lamarque, Río Negro. Descendiente de irlandeses, pasó su adolescencia en el colegio pupilo irlandés, Instituto Fathy de Moreno, Buenos Aires. Su talento y desenvoltura en la escritura le facilitó obtener el trabajo de corrector de pruebas, editor de antologías y traductor en la "Editorial Hachette" cuando tenía apenas 17 años. Luego de un paso fugaz por la Facultad de Filosofía y Letras, Walsh decidió volcarse a la escritura logrando, en el año 1950, una mención en el Primer Premio de Cuentos Policiales organizado por la editorial "Emecé" y la revista "Vea y Lea" con su cuento "Las tres noches de Isaías Bloom." Tres años después publicó su primer libro, "Variaciones en rojo", el cual fue galardonado con el Primer Premio Municipal de Literatura de Buenos Aires, y la antología "Diez cuentos policiales argentinos." Seis meses después del denominado "fusilamiento de José León Juárez" , acontecido en el año 1956, la frase "hay un fusilado que vive" llegó a oídos de Walsh desencadenando una ardua investigación que concluyó en una de sus obras más importantes "Operación Masacre"(1957): "investigué y relaté estos hechos tremendos para darlos a conocer en la forma más amplia, para que inspiren espanto, para que no puedan jamás volver a repetirse." Después de fundar en Cuba la agencia "Prensa Latina" junto a Gabriel García Márquez, Rogelio García Lupo y Jorge Masetti retornó al país en el año 1961 y fundó el semanario de la CGT de los Argentinos. Más adelante, en los años 70´, militó para Montoneros dando clases en las villas, editando el "Semanario Villero" y escribiendo en el diario "Noticias." El derrocamiento de la presidenta María Estela Martínez de Perón en el año 1976 inició uno de los períodos más sangrientos y violentos de la historia argentina en la que la Junta Militar censuró, asesinó y desapareció a miles de personas. En este período, Walsh creó la "Agencia Clandestina de Noticias" (ANCLA) y "Cadena Informativa." Cuando se cumplió el primer aniversario del golpe militar, publicó "Carta abierta de un escritor a la Junta Militar", en la que denunció la censura a la prensa, la desaparición y el asesinato de personas y la política económica que propició la destrucción de la industria nacional, la pobreza y el desempleo. Entre sus obras más destacadas se encuentran "La granada" y "La batalla" (1956), "Caso Satanowsky" (1958), "Un kilo de oro" (1967) y "¿Quién mató a Rosendo?" (1969). Fue asesinado por un grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) en el año 1977.



Efemérides del día de la fecha: 25 de marzo

