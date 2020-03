Los recorridos de los colectivos sufrieron modificaciones

A raíz de la medida tomada por el Municipio de restringir los accesos a la ciudad, las distintas líneas de transporte público cambiaron su trayecto. Aquí los nuevos recorridos. Desde la Dirección General de Tránsito y Transporte del Municipio informaron que los recorridos de los colectivos de las distintas líneas sufrieron modificaciones hasta que culmine la cuarentena obligatoria. Estas acciones fueron ejecutadas a raíz de la medida tomada por el Municipio de restringir los accesos a la ciudad, quedando solamente habilitados para el tránsito de vehículos los accesos desde Ruta 6 hacia avenida Mitre y el acceso de Ruta 9 hacía avenida 6 de Julio. A continuación se detallan los nuevos recorridos: LINEA 194 (Chevallier) Desde Capital a Zárate pasando por Campana: Su ruta, Bajada de Ruta Nº 9 a Av 6 de Julio, Av 6 de Julio hasta semáforo de Namuncurá (600 metros), giro a la izquierda en el semáforo, retoman por Yaquemé (300 metros), Colectora Norte de Ruta Nacional Nº 9, General Belgrano, su ruta. Desde Zárate a Capital pasando por Campana: Su ruta, Bajada de Ruta Provincial Nº6, Av Mitre, Balcarce, 9 de Julio, San Martín, A. del Pino, Colectora Norte de Ruta Nacional Nº9, Av 6 de Julio, Rotonda de Mc Donald’s, Terminal El Travel, su ruta. LINEA 228 A De Ariel del Plata a Zarate - Lima, no sufre modificación. Desde Zarate a Ariel del Plata: Su ruta, Bajada de Ruta Nº 6, Av. Mitre, Balcarce, 9 de Julio, General Belgrano, Alem, Estación de Ferrocarril, San Martín, Av. Ameghino, Av. Varela, Andrés del Pino, Colectora Norte de Ruta Nº 9, Av. 6 de Julio, Rotonda de Mc Donald’s, su ruta. LINEA 228 C (Micro Ómnibus Tigre) Santa Florentina a Zarate, (no sufre modificación). Desde Zárate a Santa Florentina: Su ruta, bajada de Ruta Nº 6, Av. Mitre, Balcarce, 9 de Julio, General Belgrano, Alem, Estación de Ferrocarril, San Martían, Av. Ameghino, Av. Varela, Andrés del Pino, Colectora Norte de Ruta Nº 9, Av. 6 de Julio, Rotonda de Mc Donald’s, su ruta. LINEA SESENTA (Ex 204) Desde Escobar a Zarate pasando por Campana: Su ruta, Bajada de Ruta Nº 9 a Av. 6 de Julio, Av. Perón, Bv. Sarmiento, Colón, Jean Jaures, Bv. Dellepiane, Av. Ameghino, Las Heras, Avda Mitre, Ruta Nº 6, su ruta. Desde Zarate a Escobar pasando por Campana: Su ruta, Bajada de Ruta Nº 6, Av. Mitre, Balcarce, Av. Ameghino, Pueyrredón, Bv. Dellepiane, 9 de Julio, Bv. Sarmiento, Av. Perón, Av. 6 de Julio, su ruta. RECORRIDOS LOCALES Otamendi por Sarmiento; Otamendi por Varela; Lubo – La Josefa tanto por Varela como por Sarmiento; y San Cayetano, no sufrirán modificaciones ni en sus recorridos de ida, ni de vuelta. San Felipe Al Centro: Desde Ruta Nº6, su ruta, Chacabuco, Colectora Sur de Ruta Nº 9, Rotonda Mc Donald’s, Av. 6 de Julio, Gandhi, Falucho, Ricardo Rojas, Colectora Norte de Ruta Nº 9, General Belgrano, Andrés del Pino, Av. Varela, su ruta. San Felipe al Barrio: Su ruta, Av. Varela, Andrés del Pino, Colectora Norte de Ruta Nº9, Av. 6 de Julio, Rotonda de Mc Donald’s, Colectora Sur de Ruta Nº 9, Chacabuco, su ruta. Las Acacias Al Centro: Su ruta, Chacabuco, Colectora Sur de Ruta Nº 9, Rotonda Mc Donald’s, Av. 6 de Julio, Gandhi, Falucho, Ricardo Rojas, Colectora Norte de Ruta Nº 9, General Belgrano, André del Pino, Av. Varela, su ruta Las Acacias al Barrio: Su ruta, Av. Varela, Andrés del Pino, Colectora Norte de Ruta Nº 9, Av. 6 de Julio, Rotonda de Mc Donald’s, Colectora Sur de Ruta Nº 9, Chacabuco, su ruta. Los Pioneros Al Centro: Ruta Nº 6, Camino Eva Perón, Rotonda de Mc Donald’s, Av. 6 de Julio, Avda Perón, Bv. Sarmiento, su ruta. Los Pioneros al Barrio: Su ruta, Bv. Sarmiento, Av. Perón, Av. 6 de Julio, Rotonda de Mc Donald’s, Camino Eva Perón, Ruta Nº 6, su ruta. Las Praderas al Centro: Su ruta, Colectora Sur de Ruta Nº 9, Rotonda Mc Donald’s, Av. 6 de Julio, Gandhi, Falucho, Ricardo Rojas, Colectora Norte de Ruta Nº9, General Belgrano, Andrés del Pino, Av. Varela, su ruta. Las Praderas al Barrio: Su ruta, Av. Varela, Andrés del Pino, Colectora Norte de Ruta Nº 9, Av. 6 de Julio, Rotonda de Mc Donald’s, Colectora Sur de Ruta Nº 9, su ruta.

LAS BARRICADAS REALIZADAS POR EL MUNICIPIO IMPIDEN EL RECORRIDO HABITUAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO.







Los recorridos de los colectivos sufrieron modificaciones

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar