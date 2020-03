Cada vez más son más los carteles de agradecimiento. Algunos vecinos los aplauden desde sus ventanas.

En estos días de cuarentena, los llamados servidores públicos y aquellos vinculados al sistema sanitario han recibido todo tipo de reconocimiento y muestras de apoyo a su indispensable tarea para que todos nos podamos quedar en casa.

Pero un singular fenómeno está creciendo en la ciudad y está asociado a los empleados de Agrotécnica Fueguina que están afectados a la recolección de residuos domiciliarios quienes, por estos días, incluso manejan más volumen de basura que lo habitual dado que muchas familias aprovechan su tiempo (obligadamente) libre para hacer orden y descartar objetos en desuso.

Así, registramos un creciente número de carteles de agradecimiento junto a las bolsas en espera, e incluso algunos vecinos les agradecen a viva voz desde sus ventanas. Algunos carteles, además de agradecer, también aclaran que las bolsas fueron roseadas con una solución de agua y lavandina para descartar cualquier posibilidad de contagio (la proporción adecuada es una cucharada sopera equivalente a 10 mililitros de lavandina en un litro de agua).

Otra manera de colaborar con la tarea de estos verdaderos héroes urbanos que no siempre tienen nuestro reconocimiento es embolsar siempre todos los residuos en bultos de hasta 5 kilos, disponerlos de manera tal que las bolsas no sean rotas por los perros callejeros, y respetar a rajatabla los horarios de recolección. Esta es una forma, también, de cuidarlos a ellos y cuidarnos entre todos, recomendación que deberíamos observar no sólo en tiempos de cuarentena sino siempre.

#Dato VIDEO gracias muchachos!! En nombre de todos los vecinos de #Campana agradecemos a los Recolectores que con sol y lluvia trabajan incesantemente. Hoy más que nunca en situación de Emergencia Sanitaria... gracias!!! pic.twitter.com/dzsDqjNAVk — Daniel Trila (@dantrila) March 24, 2020