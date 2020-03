Villareal teme que algunos trabajadores no cobren sus quincenas

Serían más de 500 trabajadores de la UOCRA contratados en la refinería por terceros. Afectados por la cuarentena, fueron enviados a sus casas hasta nuevo aviso. La generalizada falta de trabajo que vienen experimentando los trabajadores afiliados a UOCRA en nuestra región por la falta de proyectos de largo aliento y que involucra a varios miles de vecinos desocupados, se suma que quienes todavía tienen continuidad gracias a las últimas obras asociadas a la ampliación de la refinería Axion, sus tareas se vieron suspendidas por la cuarentena obligatoria que rige en todo el país. "Actualmente –se lamentó Oscar Villareal, titular del gremio de la construcción a nivel local- quedan sólo unos 600 trabajadores de la construcción comprometidos en las últimas obras y la mayoría se tuvieron que ir a sus casas, como el decreto presidencial así lo indica. Serán sólo unos 80 que siguen yendo a trabajar por tareas ininterrumplibles". En ese sentido, Villareal señaló que a diferencia de otros gremios, no es tan claro que los trabajadores desafectados transitoriamente perciban su salario correspondiente a la quincena en curso. "Esto es una cadena, y las empresas contratistas se pueden agarrar de que la refinería no les reconocerá estos días caídos. Por eso estamos pensando que no les pagarán la quincena a los compañeros. No me parece justo. Espero equivocarme y si es así, me disculpo. Pero son tiempos difíciles y estamos muy preocupados". También se refirió a la situación de los que aún conservan su empleo: "En la medida de lo posible, porque la cuarentena también nos afecta como personas, tratamos de verificar que se le respeten las condiciones de trabajo al compañero y se aplique el protocolo en lo que se refiere al Coronavirus. Nosotros mismos en el sindicato somos consecuentes con lo que pide el Presidente Fernández, y mantenemos una guardia mínima tanto en el sindicato propiamente dicho como en obra social", concluyó.

