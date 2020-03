En caso que un empleador no cumpla con las obligaciones sanitarias vinculadas a la pandemia (Covid-19), deberán comunicarse al 0800 666 4100 (de 8 a 20) o vía mail. Si bien rige la cuarentena obligatoria hasta la medianoche del 31 de marzo, muchos servicios esenciales siguen prestándose y es posible realizar denuncias si el lugar de trabajo no cumple con las condiciones sanitarias para afrontar el Coronavirus y proteger a sus empleados. En caso de querer realizar una consulta porque un empleador no cumple con las obligaciones sanitarias vinculadas a la pandemia (Covid-19), deberán comunicarse al 0800 666 4100 (de 8 a 20) o vía mail a denunciasanitaria@trabajo.gob.ar El mensaje debe contener detallar la situación, contener el nombre de la razón social y CUIT de la empresa para que se tome registro del reclamo y las autoridades tomen cartas en el asunto. Para prevenir el contagio, es necesario respetar el espacio entre una persona y otra -entre un metro y dos de distancia- y poder contar con elementos de higienes tales como jabón, toallas descartables y alcohol en gel disponibles para los trabajadores.



Con esto, se busca prevenir el contagio de la enfermedad.



Empleados pueden denunciar incumplimiento de las condiciones sanitarias de trabajo

