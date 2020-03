Murió Bartolome Mitre, director del diario La Nación

A los 79 años dejó de existir ayer en un sanatorio porteño. El director del diario La Nación, Bartolomé Luis Mitre, falleció a los 79 años, en un sanatorio porteño al que debió ser trasladado de urgencia el martes por dolencias en su salud. Así lo informó la empresa periodística, que recordó que el directivo fue tataranieto del general Bartolomé Mitre, quien fundó el diario el 4 de enero de 1870. Mitre nació el 2 de abril de 1940, del matrimonio María del Rosario Noailles y de Bartolomé Mitre, tuvo cinco hijos Dolores, Rosario, Bartolomé, Esmeralda y Santos, y estaba casado desde hace más de un década con la ex modelo Elsa "Nequi" Galotti. "Desde muy joven sintió un particular amor por el campo y la naturaleza, al igual que fascinación por los caballos árabes y por el polo, deporte que practicó durante cuarenta años", indicó el periódico en el artículo que le dedicó al fallecido director. Agregó que "se destacó por su sencillez y su cordialidad, que le valieron no solo el respeto sino además la estima y el afecto de quienes pasaron por el diario y también sobresalió por su sentido del humor, aun en los momentos en que debió atravesar serios problemas de salud, que sobrellevó con notable fortaleza". El texto recordó que "dos años después de recibirse de abogado en la Universidad de Buenos Aires, se incorporó a La Nación, en 1966" y "fue sucesivamente adscripto a la administración, gerente de ventas, subadministrador y administrador del diario, hasta que en agosto de 1982, fue designado al frente de la dirección periodística, lugar que había quedado vacante tras la muerte de su padre" "Además de dirigir La Nación, desde donde bregó incansablemente por la defensa de la libertad de prensa, fue miembro del directorio de Papel Prensa S.A., empresa de la que también fue vicepresidente y presidente. Fue asimismo fundador y presidente del Grupo de Diarios América", añadió. Mitre también que "fue reconocido como académico emérito de la Academia Nacional de Ciencias de la Empresa, al tiempo que numerosas entidades, tales como el International Press Institute, la International Law Association y el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), lo contaron entre sus miembros", concluyó.



Bartolome Mitre, QEPD.



Murió Bartolome Mitre, director del diario La Nación

