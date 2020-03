La Tierra Energía de movimiento, sincronicidad, integración y equilibrio necesarios para vivir el momento presente. Reordenamiento para avanzar. Viaje, mudanza. DÍA 244 DEL AÑO MAGO 1 DÍA 20 LIMI, 6TO DE LA 3ER HEPTADA DE LA LUNA 9 SOLAR KIN 257 -TIERRA 10 GUIADA POR LA SERPIENTE. El Tono 10, es la realización, es la acción, el trabajo, es poner en hechos nuestras ideas, hacerlas concretas. Son las herramientas con las que contamos para poder realizar nuestras metas, nuestros ideales. es poner en marcha todos aquellos pensamientos que queríamos concretar y concretarlos al fin, libres del ego. Es hacer las cosas comprometidos al máximo y poniendo todo en ello. Es la autoridad. Día para abrir la telepatía y prender la brújula porque estaremos navegando todo el día, en cuerpo, mente y espíritu. Es energía dinámica, de movimiento, el movimiento para evolucionar, después de poner el orden necesario para avanzar.los países se ordenan para no dejar avanzar la pandemia, orden necesario para avanzar conscientes. Nada de quedarnos amarrados a patrones negativos que nos retienen, y nos dejan parados siempre en el mismo lugar. El camino existe y tenemos que saber que podemos alcanzar las metas, que podemos tomar el camino que nos lleva al lugar deseado. Hoy se concreta un cambio de células, y nos empuja así adelante. El 10 es la muñeca izquierda y si no estamos en eje hoy, podemos tener algún dolor en esta zona o en intestinos y tiene que ver con que no estamos pudiendo concretar en armonía y felices, nuestros deseos. Si bien este día es bueno para buscar el contacto con la tierra, el verde, abrazar un árbol, también para pasear, mudarse, salir de viaje, y poner orden la casa ,el ropero, tener en cuenta las restricciones de moverse por el tema de la pandemia, así que hoy por hoy, ordenar la casa es la mejor manera de canalizar esta energía, ordeno mi casa, mi alimentación, mis descansos, mi mente, así ayudo a ordenar la ciudad, el país y evito contagiarme y contagiar. Aprovechemos estos momentos para un viaje de introspección para conocernos mejor! buena jornada para todas/os!

Alejandra Dip alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya - Año Mago 1:

Tierra 10 - Energía de Jueves 26/03/2020 - Onda Encantada de la Estrella (Sincronario de 13 Lunas)

Por Alejandra Dip

