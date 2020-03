"La aventura de los Cruzados fue una epopeya que marcó para siempre la Historia." --Friedrich Nietzsche. Las Cruzadas fueron expediciones de carácter religioso, económico y militar que se formaron en Europa entre los siglos XI y XIII, contra los herejes y musulmanes. La principal causa que llevaban como estandarte fue la de recuperar la toma de tierras santas para los cristianos pues los turcos musulmanes se habían apoderado de ellas. Jerusalén y Palestina, habían sido tomadas por los turcos e impedían que los cristianos llegaran a peregrinar. El término Cruzada no se conocía en el momento en que ocurrieron. Sólo fue así nombrada porque sus participantes que se consideraban soldados de Cristo y se distinguían por una gran cruz de color rojo en sus ropas. Durante cientos de años, aquellos hombres que formaron las Cruzadas, sin pensarlo demasiado, se subieron a lomos de sus caballos ataviados con sus armaduras y empuñando una espada con el objeto de conquistar los territorios que veían en los que se amenazada su fe. Se sabe que se realizaron más Cruzadas que las ocho o nueve conocidas. En muchas de esas campañas participaron batalladores que salieron de la península Ibérica los que escribieron en las páginas de la Historia episodios imborrables. Una gran parte del Cine y de la Literatura, han contribuido a formar en nosotros la imagen de unos caballeros cruzados inspirados en los más altos principios, defensores de la justicia y de las personas más débiles. Esto poco o nada tiene que ver con la realidad histórica. La mayoría de los hombres de armas que decidieron tomar la Cruz y partir hacia Tierra Santa fueron aventureros sin escrúpulos en busca de unos títulos y de un botín que se les negaba en sus lugares de origen, y que sólo fueron dejando a su paso un reguero de sangre y destrucción hasta alcanzar Jerusalén. A su vez, entre los Cruzados también había caballeros y hombres del pueblo llano que querían ver con sus propios ojos los lugares donde vivió y murió Jesucristo, los únicos que probablemente emprendieron ese largo viaje convencidos de su trascendencia espiritual. Las Cruzadas no sólo fueron guerras de religión, sino que les permitieron al Viejo Continente extenderse más allá de sus límites culturales y geográficos, entrando en contacto con el mundo oriental; de esta forma se beneficiaron con un negocio próspero derivado del flujo constante de personas y mercancías. Este movimiento logra que surja una nueva clase social conocida como la burguesía, que fueron pequeños comerciantes gracias al renacer del comercio con la conquista del Mar Mediterráneo. El caballero que se incorporaba a las Cruzadas, era el prototipo de guerrero cruzado, es decir, era un caballero de la baja nobleza francesa o centroeuropea, en muchos casos un segundón de una familia aristocrática que tenía escasas posibilidades de ascender en la escala social y que había decidido convertirse en Cruzado para alcanzar fama y riqueza. En un escalón inferior estaban los campesinos empobrecidos que no tenían nada que perder, y que inspirados por el mensaje mesiánico transmitido por predicadores como Pedro el Ermitaño, decidieron abandonar lo poco que tenían para embarcarse en una aventura en la que muchos acabarían perdiendo la vida. En definitiva las Consecuencias que tuvieron las Cruzadas cristianas en Europa y el medio Oriente, fueron: - Unidad de la Iglesia una gran expansión de su religión hacia el Oriente. - Abrieron los ojos de los europeos tanto en el comercio, como en la construcción del Estado moderno y sobre todo en la expansión y supremacía territorial. - Fortalecimiento de la monarquía. - El debilitamiento del sistema feudal, lo que impulsaría un nuevo sistema económico. - Muerte de una gran cantidad de personas durante las batallas. En el año 2.000, el Papa Juan Pablo II, se disculpó por lo causado en aquel tiempo.

El Rincón de Aléthea:

Los Guerreros de Dios

Por Angela Monsalvo

