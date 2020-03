Efemérides del día de la fecha: 26 de marzo

P U B L I C



DÍA DEL MERCOSUR Instituido mediante la Ley Nº 25.783 en el año 2003, en este día se conmemora la firma del "Tratado de Asunción" entre Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay que dio origen al Mercado Común del Sur (Mercosur) en el año 1991. El Mercosur es un proceso de integración regional que tiene como principal objetivo "propiciar un espacio común que genere oportunidades comerciales y de inversiones a través de la integración competitiva de las economías nacionales al mercado internacional"; además de acuerdos comerciales también se crean acuerdos sociales, culturales, migratorios y laborales, entre otros. El Mercosur tiene tres idiomas oficiales: el español, el portugués y el guaraní mientras que los países que lo integran son los mencionados anteriormente y Venezuela que empezó a formar parte en el año 2006 y que actualmente se encuentra suspendido; por otra parte, Chile, Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador, Guyana y Surinam son Estados Asociados. FALLECE MIGUEL ABUELO Miguel Ángel Peralta nació el 21 de marzo del año 1946 en Buenos Aires. Hijo de una madre soltera con pocos recursos, pasó sus primeros años viviendo en un orfanato hasta que el director del mismo decidió adoptarlo. A los 20 años se mudó a la Pensión Norte, donde conoció a los músicos Pajarito Zaguri y Mauricio Birabent de la banda "Los Beatniks" y al escritor y periodista Pipo Lernoud. Junto a éste último comenzó a frecuentar "La Cueva", un bar bohemio en el que los artistas se reunían a tocar y compartir sus poemas; por ese entonces, Miguel cantaba folclore y escribía poemas. Un fortuito encuentro con el productor Ben Molar, propiciado por Lernoud que fue a su oficina a cobrar regalías por la canción "Ayer nomás", y una mentira precipitada originaron en el año 1967 a "Los abuelos de la nada": "Ben Molar me preguntó: ´¿y vos qué hacés, tenés un grupo?´ […] Entonces le dije ´sí, tengo un grupo.´ El tipo se alarmó porque fui demasiado rápido. Me dijo ´¿y cómo se llama?´ Mi computadora, que caminaba muy rápido, sondeó el fondo de mi alma y encontró una frase del gran Leopoldo Marechal (del libro ´El banquete de Severo Arcángelo): ´Padre de los piojos, abuelos de la nada.´" Así, partió de la oficina con la oferta de grabar en el estudio dentro de 3 meses pero había un problema y ese era que tal banda no existía; entonces se dirigió a Plaza Francia y con Héctor "Pomo" Lorenzo, Alberto y Miky Lara y Eduardo Fanacoa hizo realidad su mentira. En el año 1968 grabaron los sencillos "Diana divaga" y "Tema en Flu sobre el Planeta" (con "Pappo"). Sin embargo, en el año 1969 la banda se disolvió y Miguel partió a Europa, donde formó "Miguel Abuelo & Nada" y grabó un disco con el mismo nombre que lanzó en el año 1973. A principios del año 1981 retornó al país y con músicos jóvenes resurgió "Los abuelos de la nada" con los discos "Los Abuelos de la nada" (1982), "Vasos y besos" (1983), "Himno de mi corazón" (1984), "Los Abuelos en el Ópera" (1985) y "Cosas mías" (1986). Falleció en el año 1988 en Munro. "LA CAMA DE LA PAZ" Un día como hoy en el año 1969, John Lennon y Yoko Ono protestaban contra la guerra de Vietnam permaneciendo en la cama de su habitación del Hotel Hilton, en Ámsterdam. Tras casarse en Gibraltar, la pareja aprovechó su impacto en los medio de comunicación para protestar contra el conflicto bélico que había asesinado a 16.899 personas y que suscitaba cada vez más rechazo en el mundo: "sabíamos que todo lo que hiciéramos iba a salir en los diarios así que decidimos utilizar el espacio que ocuparíamos de alguna manera casándonos con un comercial por la paz. Vendimos nuestro producto, el cual llamamos ´paz´" dijo Lennon. La prensa internacional había sido invitada por el matrimonio a la suite esperando tener una primicia escandalosa, no obstante, se encontraron con la pareja en pijama, con quienes pasaron horas conversando por la paz: "estamos mandando un mensaje al mundo especialmente a la juventud que quiere protestar sin violencia" dijo Ono.

