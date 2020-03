Semanario del Pescador es consciente de lo que genera nuestra actividad en nuestro tiempo libre, pero también somos conscientes de que hay que guardar nuestros equipos de pesca por un tiempo y que el río puede esperar. Es decir, siempre hacemos referencia que el estar armando líneas, atando anzuelos, lubricando reeles, limpiando las cañas, revisando nylon o multifilamentos y acomodando nuestros equipos de pesca es ahí donde comienza nuestra salida y nuestra mente vuela pensando en el momento de utilizar los mismos o de arrojar nuestras líneas al agua. Es por lo cual les sugiero eso, dedicarse dentro de sus casas a todas estas actividades que les mencione y que nos llevan mentalmente a estar pescando en la orilla de aquel arroyito bajo los frondosos sauces con ese aroma incomparable o de embarcado en uno de nuestros mejores pesqueros con un sabroso mate en mano. Por otra parte, si tienen la ventaja de poseer una embarcación en su casa cualquiera sea un kayak, un canobote o una lancha aprovechen a hacerle todo aquello que a veces no tenemos tiempo durante al año y así nos quede mejor que nunca y lista para cuando tengamos bandera verde de largada y podamos bajar al río. También en poco más de un mes vamos a tener el ingreso de los tan ansiados y buscados pejerreyes por lo que no está demás revisar todos nuestros equipos y líneas de flote para esta apasionante pesca. No estamos hablando de una simple gripe como se dice por ahí, muchos se ríen o lo toman a broma, así de la misma manera comenzó en otros países y miren como les fue, estamos frente a una pandemia el Coronavirus tomemos las medidas necesarias para evitar el contagio y que esto se propague más aún, así podremos seguir disfrutando en el futuro de nuestro apasionado deporte. En nuestro programa televisivo Nº 820 te mostramos la segunda parte de nuestra última salida de pesca en aguas del Paraná Guazú la que realizamos antes del comienzo de la cuarentena obligatoria impuesta por el Gobierno Nacional, la que podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz hoy y todos los días jueves de 20:00 a 21:30 horas entérate del más completo informe del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas con la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca, Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend, Jorge Virgilio desde Tandil de Planeta pesca Radio. Daniel Console del Diario Oral del Pescador y Daniel Rodríguez del portal Sentí y columnista de revista Weekend con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.



Semanario del Pescador:

El río puede esperar

Por Luis María Bruno

