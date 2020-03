P U B L I C



Mattia Montigiani fue el autor de una creación que, en estos días de aislamiento por coronavirus, repercutió mucho en Chile luego que el campanense la subiera a sus redes sociales. En esta cuarentena obligada por la pandemia del coronavirus han aflorado miles de expresiones que dan cuenta del tiempo de encierro que millones de personas llevan adelante en todo el mundo. Y en esa lista se puede incluir las creaciones que el dieñador italiano Mattia Montigiani (21 años; trabaja de topógrafo) difundió recientemente: las caricaturas del campanense Nicolás Blandi y Pablo Mouche al estilo Simpson. Sí, curiosa mezcla: un italiano dibujando a dos argentinos que juegan en el Colo Colo de Chile como si fuesen personajes de la legendaria serie estadounidense. Ambos jugadores replicaron la creación en sus redes sociales, mostrando cómo quedaron ellos junto a sus familias en estos diseños. En Chile se han mostrado sorprendidos que el artista italiano siguiera a Colo Colo y que revelara que ha visto algunos de los partidos del Cacique, equipo en el que ha recalado Blandi luego de su partida del Ciclón. "Quise dibujar a estos futbolistas porque son del club que más títulos tiene en Chile. He visto algunos de sus partidos en YouTube y me gustaría dibujar a más de sus jugadores. También me gustaría dibujar chilenos famosos como Alexis Sánchez o Vidal", aseguró Montigiani. "Lo de Blandi fue idea mía, yo lo contacté. Le gustó mucho cómo quedó. A su amigo Pablo Mouche también y ahí me pidieron que le hiciera uno con su respectiva familia", contó el artista. Nico fue retratado junto a su novia (la campanense Valeria Orquiguil) y su perro (Kiwi). Una vez con el diseño final en su poder, el delantero de nuestra ciudad subió la imagen a su cuenta de Instagram junto a la frase "Simpson family". Esa red social también fue utilizada por Pablo Mouche para mostrar cómo se entrenó de manera conjunta a Blandi en el marco de la cuarentena. Entonces, a través de un video, se ve cómo el campanense aprovecha que el departamento del zurdo tiene patio para poder desarrollar mayor variedad de ejercicios en el marco de los entrenamientos "caseros" que están realizando los jugadores dadas las restricciones existentes por la pandemia de coronavirus.



BLANDI JUNTO A SU NOVIA Y SU PERRO, AL ESTILO SIMPSON. UN PRESENTE IRREGULAR En cuanto a lo deportivo, el presente de Nicolás Blandi en el Colo Colo está atado al irregular andar del equipo en el campeonato chileno: hasta el momento, el Cacique suma 7 puntos en 7 presentaciones, ocupando la 13ª posición, a 12 unidades del líder Universidad Católica. Este discreto inicio del torneo doméstico generó que el DT Mario Salas dejara su cargo, por lo que el conjunto Albo se encuentra bajo el mando del interino Gualberto Jara y a la búsqueda de un nuevo entrenador. En estas siete fechas, el campanense convirtió dos goles: uno en la derrota 2-1 ante Audax Italiano y otro en el empate 2-2 frente a Universidad de Concepción, partido en el que además falló un penal. En el balance del año para Colo Colo también hay que incluir que se coronó campeón de la Copa de Chile y que en la Copa Libertadores suma una victoria (1-0 a Athletico Paranaense de Brasil) y una derrota (0-2 como visitante frente a Jorge Wilstermann de Bolivia) en el Grupo C que también integra Peñarol de Uruguay.

