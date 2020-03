Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 26/mar/2020. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 26/mar/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Deportivas

VARGAS, OTRO INFECTADO Matías Vargas, delantero de Espanyol, se convirtió en el cuarto futbolista argentino infectado por el coronavirus y se encuentra en cuarentena, en buen estado, más allá de algunos síntomas leves que contrajo en días anteriores. El conjunto catalán había informado hace una semana que seis miembros del equipo, entre jugadores y cuerpo técnico, estaban contagiados. En los últimos días trascendió el nombre del chino Wu Lei y ahora se sumó el atacante exVélez, de 22 años. Los otros futbolistas argentinos afectados por la pandemia son Paulo Dybala (Juventus de Italia), Germán Pezzella (Fiorentina de Italia) y Ezequiel Garay (Valencia de España). Mientras que el ciclista Maximiliano Richeze (ya de alta) y el basquetbolista Facundo Corvalán son los otros dos deportistas argentinos que han sido afectados por el coronavirus. España tiene más de 47 mil casos positivos de COVID-19 y hasta el momento hay registros de 3.445 fallecimientos, además de 5.367 recuperados. WIMBLEDON EN SUSPENSO El torneo más tradicional del circuito tenístico mundial, Wimbledon, evalúa varios escenarios para la edición de este año "incluyendo el aplazamiento y la cancelación" debido a la pandemia por el coronavirus. En primera instancia, los organizadores del Grand Slam londinense han descartado que el certamen se dispute a puertas cerradas y aseguraron que tomarán una decisión como muy tarde a finales de abril. Esto se conoció a través de un comunicado emitido por el All England Tennis Club (AELTC), en un texto que especifica que se "ha estado planeando la contingencia desde enero, trabajando estrechamente con el gobierno del Reino Unido y las autoridades de salud pública para seguir sus consejos y entender el probable impacto de COVID-19 y las medidas de emergencia del gobierno en el campeonato". Además, agrega: "En este momento, basado en el consejo que hemos recibido de las autoridades de salud pública, la pequeña ventana disponible para realizar Wimbledon debido a la naturaleza de nuestra superficie (césped) sugiere que el aplazamiento no está exento de riesgos y dificultades significativas. Jugar a puertas cerradas ha sido formalmente descartado". ¿DEJA LA FORMULA 1? La temporada 2019 no fue fácil para Renault, ya que no pudo igualar lo hecho en 2018. Por esta razón los franceses están evaluando salir de la Fórmula 1 a fines de este año. Existen dos principales motivos: no cuentan con clientes a los que suministrar motores en 2021 y también por no estar cumpliendo con el objetivo trazado como equipo. La decisión ya se conocería en McLaren y por eso el cambio de motor a Mercedes en la temporada 2021, a pesar de que seguirán con el mismo chasis que el de esta temporada. "Me sorprendió que McLaren siguiera adelante con el cambio a Mercedes en 2021, a pesar de que no vayan a cambiar las reglas el próximo año. Hubiera sido una conversación rara pedirle a Renault estar con ellos otro año. Es como decirle a tu novio o novia de los últimos años que quieres romper y un par de días después, les dices que la persona que has conocido no está lista para mudarse y que si puede seguir contigo un poco más. Algo que no se debería ignorar es que quizás Renault planea dejar la F1 al terminar 2020, quizá McLaren ya sabía eso y quizás no hay motor Renault para el año que viene, quién sabe", comentó Marc Priestley, ex-mecánico de McLaren.



