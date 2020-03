Familia campanense desesperada porque su hija está varada en Australia

P U B L I C



Sofía Pirsch se encuentra desde noviembre en el país oceánico y quiere regresar, pero el presidente frenó el ingreso de argentinos varados en el exterior. "El consulado y la embajada no responden", aseguró su padre. En medio de una pandemia inédita, una familia de Campana está desesperada porque su hija quedó varada en Australia y no sabe cuándo regresará a la Argentina. Sofía Pirsch, licenciada en Ciencias Políticas, se encuentra desde noviembre en el país oceánico y tenía planeado quedarse todo un año, pero debido a los feroces incendios y las intensas lluvias que siguieron decidió acotar su estadía. Ahora, es la pandemia de coronavirus la que le impide tomarse el avión a casa, luego que el presidente Alberto Fernández frenara el ingreso de argentinos provenientes del exterior. "Estamos desesperados, no tenemos respuestas de ningún lado", confesó Hernán Pirsch, su padre, anoche en contacto telefónico con La Auténtica Defensa. La historia de Sofía se conoció porque la vecina coprotagonizó un video grabado en el aeropuerto internacional de Sidney y viralizado para dar a conocer la situación de los argentinos varados en Australia. "Hace más de una semana que estamos en esta travesía", denuncia la joven, que debía tomar un vuelo de la empresa chilena Latam que fue reprogramado en seis oportunidades para ahora estar cancelado. El padre de Sofía comentó que "el problema es realmente serio" y apuntó contra el Gobierno nacional. "El consulado y la embajada no responden", aseguró. "Mucha de esta gente tenía contratos de trabajo que se suspendieron o becas que se terminaron y sus recursos se están agotando", advirtió el vecino. Su hija por ahora se encuentra alojada por amigos de la familia que viven en Sidney. El presidente Alberto Fernández anunció esta semana que el Gobierno decidió frenar el ingreso de los argentinos que están varados en el exterior en el marco de la pandemia del coronavirus y advirtió que "solo van a poder ingresar quienes tengan situaciones excepcionales". Además, aseguró haberle instruido al canciller Felipe Solá que ayude con recursos a los ciudadanos en esa situación. "Entendemos las medidas que se están tomando y nos parecen lógicas, pero no entendemos el destrato. Nadie los escucha ni los acompaña. Solamente son chicos que quieren volver a sus casas como cualquier ser humano", expresó Hernán Pirsch. El papá comentó además que si Ezeiza ya no tiene capacidad para recibir a pasajeros y ponerlos en cuarentena, el protocolo podría realizarse en Mendoza o en Rosario, dos aeropuertos internacionales. "Se quedan en un hotel cercano y hacen los 14 días de aislamiento, pero no hubo ningún tipo de alternativa", cuestionó. "Hicimos una presentación en Change.org para visibilizar lo que está pasando. No solo en Australia, también en muchos otros países. No es exclusivo de mi hija. No hay forma de contener a las personas en el exterior", aseveró Pirsch. Aerolíneas Argentinas informó que desde el 13 de marzo, fecha en que fuera anunciado por decreto presidencial el cierre de las operaciones regulares, fueron repatriados al país por la compañía de bandera más de 10.000. Pero la empresa no tiene vuelos directos a Australia. Cancillería estima que hay cerca de 15 mil argentinos esperando volver a territorio nacional.

Sofía Pirsch da su testimonio en un video viralizado para denunciar la situación de los argentinos varados en Sidney. VIDEO:

Familia campanense desesperada porque su hija está varada en Australia

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar