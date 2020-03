Hoy viernes hará calor húmedo y el tiempo seguirá inestable, con riesgo de chaparrones dispersos, que podrían darse en cualquier momento del día. La temperatura rondará los 31 grados y como la humedad será alta, habrá cierta sensación de sofocación. La situación meteorológica está siendo gobernada por un sistema de baja presión en altura, que se encuentra bloqueado en su avance por un área de alta presión que reina en el Atlántico. La depresión mantendrá la inestabilidad sobre el sur del Litoral y el Este de la provincia de Buenos Aires, de modo que habrá chaparrones y algunas tormentas dispersas en la región. Es posible que esos chaparrones nos afecten y como no hay una evolución fiable, podrían darse en cualquier momento del día. El aire a nivel de superficie seguirá cálido y húmedo y posiblemente se superen los 30 grados de máxima, con una sensación de calor aún mayor. Mañana sábado la depresión de altura estará justo sobre nuestra vertical y luego se moverá hacia la costa sudeste de Buenos Aires. Seguirá generando nubes de desarrollo vertical que potencialmente podrían producir chaparrones. Por eso se mantendrá en el pronóstico esa posibilidad, siempre en momentos aleatorios. El calor no se alterará demasiado, así que habrá que esperar otra jornada de tono veraniego. El domingo se mantendrá el tiempo algo sofocante, con 32 grados de máxima prevista. Sol y nubes en el cielo, con algo de inestabilidad. El viento será prácticamente calmo así que no ayudará a mitigar el calor. El lunes el sol brillará, acompañado de nubes. Seguirá caluroso y húmedo, tendiendo a refrescar desde el atardecer. La causa será el cambio del viento al Sudeste y la intensificación del mismo. El martes las nubes cubrirán el cielo y podrían generar lluvias y tormentas en la segunda parte del día. La temperatura se moderará a un nivel templado y estará algo ventoso, con el viento soplando del Sudeste y del Este. Serán los prolegómenos del comienzo de un tiempo más otoñal que se instalará desde el 1º de abril. Pronósticos Hoy, viernes 27: la nubosidad será variable y hay probabilidad de chaparrones aislados. Seguirá cálido y húmedo, con 20 grados de mínima y 31 grados de máxima. El viento soplará débil del sector Norte. Mañana, sábado 28: persistirá el tiempo cálido, húmedo e inestable: 21 grados es la mínima prevista y 30 grados la máxima. El cielo tendrá nubosidad variable y hay riesgo de tormentas aisladas. Domingo 29: otro día de calor húmedo: 21 grados de mínima y 33 grados de máxima. Sol y nubes, con viento débil de direcciones variables.



El Tiempo en Campana:

Inestable, con calor húmedo

Por Carlos A. Martínez, meteorólogo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar