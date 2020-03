Me dirijo al director de La Auténtica Defensa para publicar el siguiente texto: Soy jubilado. Diabético. Mi señora tuvo tratamiento de quimioterapia y rayos. Por ende tiene defensas bajas. Sin embargo se me acaban los medicamentos y tengo que salir a la calle, obligado porque me piden hacer receta y concurrir, como siempre 1 a 2 veces a la farmacia. Pregunto ¿cuántas veces me contaminaron o contamine durante la travesía de circular hasta encontrar que alguien me haga la receta? Llame al 911, al 148, a organismos provinciales nadie contempla cuando alguna persona se queda sin medicamentos y se ve obligado a salir a la calle para buscar los remedios. La obra social bien gracias. Envío receta en la cual para obtenerla puse en riesgo de contaminación a la comunidad, a mi señora y a mi persona que somos de alto riesgo. Algún día tendrán que desaparecer los trámites burocráticos. Gracias nuevamente y consideren que muchas personas tienen que caminar para conseguir una receta en época de contaminación. Las autoridades bien gracias. Cuarentena, solo palabras. Jorge Chaparro DNI 12.143.790





Correo de Lectores:

Se me acaban los medicamentos

Por Jorge Chaparro

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar