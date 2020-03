La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 27/mar/2020 Buscan alternativas para no interrumpir tratamientos psicológicos ante las medidas de aislamiento







Profesionales de la Asociación Civil Nexos trabajan coordinadamente con integrantes de los equipos técnicos del Frente de Todos para seguir brindando asistencia y contención a pacientes, luego de la negativa de varias obras sociales de continuar las sesiones de manera virtual. Varias obras sociales y prepagas decidieron no validar sesiones y terapias psicológicas realizadas de manera virtual, pese a que ésta es la única manera posible en el marco de las medidas de aislamientos ordenadas por la Pandemia de coronavirus. Sin embargo, profesionales de nuestra Ciudad e integrantes de los equipos técnicos del Frente de Todos coordinan acciones para buscar alternativas para que los pacientes no se queden sin este servicio de salud, tan necesario en la actualidad. Para la Lic. Daiana Giménez, integrante de la asociación Creando Nexos, "hay personas que pueden estar sin el tratamiento. Y otras que no. En mi caso, propuse para no perder la continuidad, atención con videollamadas de Whatsapp, por Skype o por teléfono". Por su parte la Lic. Patricia Costella, integrante de los equipos técnicos del Frente de Todos, señaló: "Entendiendo la dimensión de la vulnerabilidad en un amplio espectro de la población con diversos padecimientos mentales y sociales, léase aquí la soledad estructural, las crisis disruptivas que pueden suceder, mostrándonos su peor cara que es el pánico o cuadros psicopatológicos, el acompañamiento del profesional es muy importante en algunos casos para sostener el clima de seguridad o contención, ya sea por teleconferencia o solo telefónicamente" Para la profesional, "el valor de disponer de una línea telefónica dispuesta por obras sociales y prepagas para sus afiliados sería indispensable en el abordaje de la salud mental". La propuesta va en línea con lo dispuesto por el gobierno bonaerense, el cual habilitó una línea telefónica 0800 para dar contención a las personas que sufren el aislamiento obligatorio. "Se trata de la línea gratuita, 0800 222 5462, habilitada por la subsecretaría de Salud Mental, consumos problemáticos y Violencias en el ámbito de la Salud del ministerio de Salud bonaerense" explicó la Concejal Romina Carrizo, quien para finalizar destacó "el trabajo coordinado de las especialistas para abordar las profesiones desde otros ámbitos, en medio de la Pandemia, y con ayuda de la tecnología".

Dos profesionales campanenses explicaron alternativas para los pacientes en tratamiento.



Buscan alternativas para no interrumpir tratamientos psicológicos ante las medidas de aislamiento

