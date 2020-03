Suspenden los trámites relacionados con la obtención del Certificado de Discapacidad

Ante la situación epidemiológica, la Agencia Nacional de Discapacidad suspendió hasta el 31 de este mes todos los trámites relacionados con la obtención del CUD, del correspondiente troquel de pase de transporte público y del Símbolo de Acceso Internacional.

La Agencia Nacional de Discapacidad suspendió todos los trámites relacionados con la obtención del Certificado Único de Discapacidad (CUD), del correspondiente troquel de pase de transporte público y del Símbolo de Acceso Internacional.

La suspensión rige desde este viernes 20 y hasta el 31 de marzo inclusive, pudiéndose prorrogar este plazo por el tiempo que se considere necesario en atención a la situación epidemiológica.

No obstante, según informaron desde la Dirección de Discapacidad del Municipio, no se verán alterados los canales de atención no personalizados vigentes, los que continuarán activos durante tal período.

A nivel local, los vecinos que así lo requieran podrán comunicarse al (15) 672463. También se atienden consultas por WhatsApp.