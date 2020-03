La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 27/mar/2020 Cuarentena:

No todas las personas tienen la posibilidad de trabajar desde sus casas. Por eso aquí te compartimos algunas recomendaciones que deben adoptar quienes deban concurrir a sus lugares de trabajo. Al salir de casa: 1. Usá preferentemente ropa externa que cubra tus extremidades. 2. Mejor llevar el pelo recogido y no usar aros, pulseras o anillos (así evitás tocarte menos la cara). 3. Llevá alcohol en gel y papel tissue. 4. Si usaste un pañuelo, desechalo en una bolsa cerrada. 5. Si tosés o estornudás, hacelo siempre en el pliegue del codo. 6. Intentá no manipular dinero, y en caso de hacerlo, desinfectá tus manos. 7. Mantené una distancia de 2 metros con las personas. Al regresar a casa: 1. Intentá no tocar nada. 2. Podés usar la mano no dominante para abrir la puerta. 3. Dejá tu bolso o cartera en un lugar separado para ese fin, en la entrada. 4. Quitate el calzado y la ropa exterior (separala para lavar). 5. Lavate las manos minuciosamente. 6. Si es posible, elegí ducharte en ese momento del día. 7. Desinfectá el celular o aparatos electrónicos que uses y los anteojos. Una desinfección total no es posible, pero con estas medidas se reduce el riesgo de contraer y/o propagar los virus respiratorios. Fuente: https://www.swissmedical.com.ar/



