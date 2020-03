La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 27/mar/2020 Regionales:

Tres detenidos en Escobar fueron aislados por posible contagio







Uno de ellos asistió a una indagatoria en una fiscalía de Campana esta semana, y el funcionario a cargo de la causa no habría respetado la cuarentena obligatoria tras tomar contacto con familiares suyos quienes llegaron de Brasil. Fuentes periodísticas de Escobar señalaron en la tarde de ayer que tres detenidos en una sub comisaría de ese Partido fueron aislados preventivamente, dado que uno de ellos había tomado contacto con un integrante de nuestro Distrito Judicial quien no habría respetado la cuarentena obligatoria. El trascendido señala que el detenido fue trasladado hasta una fiscalía con sede en nuestra ciudad, para participar de una indagatoria y el fiscal de la causa estaba presente cuando en realidad, esta misma semana había ido en su auto a retirar de una terminal aérea a familiares quienes arribaron a nuestro país desde Brasil, luego de un período de vacaciones.



