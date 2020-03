La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 27/mar/2020 Efemérides del día de la fecha: 27 de marzo







DÍA MUNDIAL DEL TEATRO Instituido por el Instituto Internacional del Teatro (ITI), organismo formado por actores y actrices dependiente de la UNESCO en el año 1948, en el año 1961 con el propósito de hacer llegar el teatro a más personas e incentivar la concurrencia a los mismos: "el teatro conmueve, ilumina, incomoda, perturba, exalta, revela, provoca, trasgrede. Es la primera de las artes que se enfrenta con la nada, las sombras y el silencio para que surjan la palabra, el movimiento, las luces y la vida." La razón por la que se eligió esta fecha es porque desde el año 1954, en este día, se iniciaba la temporada teatral en el Teatro de las Naciones de París. Cada año, se elige a una figura prestigiosa del mundo teatral para compartir un mensaje en esta jornada; por el momento el único argentino que ha tenido ese honor ha sido Jorge Lavelli, director de teatro y fundador del Theatre National de la Colline en París, en el año 1992: "[el teatro] es el mundo en un microcosmo, el foro de la sociedad organizada, un lugar de encuentro y descubrimiento […] Hoy, como en el pasado, el teatro debe contribuir a iluminar nuestras mentes y dar batalla, en todos los frentes, contra la barbarie de nuestro planeta". MARLON BRANDO RECHAZA EL OSCAR La ceremonia transcurrió en el Dorothy Chandler Pavilion en el año 1973 con las películas "El Padrino" de Francis Ford Coppola y "Cabaret" de Bob Fosse como las favoritas a llevarse la mayor cantidad de estatuillas por la excelente recepción en las salas de cines. En el momento de entregar el premio al mejor actor, Roger Moore y Liv Ullmann abrieron el sobre y anunciaron que Marlon Brando había ganado el premio, no obstante, el actor no había asistido a la gala y había enviado en su representación a Sacheen Littlefeather, una nativa norteamericana y activista por los derechos de su pueblo, que vestida con su traje tradicional rompió con el glamour hollywoodense y rechazó la estatuilla: "con mucho pesar vengo a decirles que Marlon Brando no puede aceptar este generoso premio y esto se debe al trato que le da la industria cinematográfica y la televisión a los indios americanos y también por lo ocurrido recientemente en Wounded Knee." Esto último se refiere a que en ese entonces, nativos de la tribu Oglala Lakota y activistas del Movimiento Indio Americano (AIM) ocuparon Wounded Knee (Dakota del Sur), lugar simbólico por haber ocurrido allí la Masacre de Wounded Knee en el año 1890, para impugnar al presidente tribal y criticar al gobierno por el incumplimiento de los tratados con los nativos americanos. Las palabras de Marlon Brando al respecto fueron: "cuando fui nominado por El Padrino, me pareció absurdo ir a la ceremonia. Resultaba grotesco festejar a una industria que había difamado y desfigurado sistemáticamente a los indios norteamericanos a lo largo de seis décadas, mientras en aquel momento doscientos indios se hallaban sitiados en Wounded Knee". "LA HORA DEL PLANETA" Un día como hoy en el año 2010, se conmemoraba la cuarta edición de "La hora del planeta" apagando en todo el mundo las luces desde las 20.30 horas hasta las 21:30 horas. Impulsada por el Fondo Mundial de la Naturaleza (WWF), esta hora tiene el propósito de generar conciencia en la sociedad acerca de la necesidad de tomar medidas para luchar contra el cambio climático y la contaminación: "no se trata de ahorrar energía sino de sensibilizar a la población de la importancia de luchar contra el cambio climático. La ´Hora del Planeta´ es una llamada de atención para que la gente se involucre a nivel mundial" afirmó Miguel Ángel Valladares, director de comunicación de WWF.

Efemérides del día de la fecha: 27 de marzo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar