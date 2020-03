La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 27/mar/2020 Coronavirus:

Luis Scola, Paula Pareto y Juan Manuel Vivaldi son tres deportistas que supieron colgarse la medalla de oro olímpica y que esperaban la cita de este año en Tokio para ponerle fin a sus enormes carreras. ¿Llegarán a 2021? Tres atletas argentinos que supieron lucir la medalla olímpica de oro en sus pechos habían avisado que Tokio 2020 sería su última función. Ahora, con la postergación de los Juegos Olímpicos confirmada para 2021: ¿extenderán sus carreras un año más? El nombre más sobresaliente de esa lista es el de Luis Scola (39 años), quien se convenció de seguir una temporada más en el básquet profesional después de la brillante actuación de la Selección Argentina en el Mundial de China 2019. En ese evento, el equipo nacional que dirige Sergio Hernández fue subcampeón y consiguió la clasificación olímpica. Y "Luifa" tuvo mucho que ver en ello. De hecho, fue incluido en el quinteto ideal del certamen. Ese desempeño no sólo convenció al ala-pivot de seguir un año más en el profesionalismo, sino que además derivó en múltiples propuestas de varios de los mejores equipos del mundo. Finalmente, Scola se decantó por el Olimpia Milano, que participa tanto de la Liga Italiana como de la Euroliga. El capitán del Seleccionado Argentino fue medalla de oro en Atenas 2004 (único título olímpico que Estados Unidos no ganó desde Barcelona 1992) y obtuvo la de bronce en Beijing 2008. Luego, en Londres 2012 fue parte del equipo que perdió el partido por el tercer puesto ante Rusia, mientras que Rio de Janeiro 2016 fue su última cita olímpica. La pregunta ahora es: ¿habrá una quinta y última? Para ello debería extender un año más su carrera profesional, una decisión que deberá tomar con 40 años (los cumple en abril). Otra enorme carrera deportiva es la de Paula Pareto, la judoca que fue medalla de oro en Rio de Janeiro 2016, medalla de bronce en Beijing 2008 y campeona del mundo en 2015. A sus 34 años se encontraba preparando su participación en Tokio 2020, evento que iba a marcar el final de su trayectoria como atleta. Ese plan se vio suspendido por la expansión del coronavirus y tras su regreso a nuestro país, cumplió con la cuarentena obligatoria y luego se reintegró a sus labores en el Hospital Melchor Posse de San Isidro (se recibió de médica en la Universidad de Buenos Aires en el año 2014). A través de su cuenta de Instagram, la judoca contó la novedad y dejó un mensaje de Winston Churchill para sus seguidores: "Somos dueños de nuestro destino, la tarea que se nos ha impuesto no es superior a nuestras fuerzas, sus acometidas no están por encima de lo que soy capaz de soportar. Mientras tengamos Fe en nuestra causa y una indeclinable voluntad de vencer, la victoria estará a nuestro alcance". Además, explicó las razones por las que decidió volver a trabajar en el hospital tras la cuarentena obligatoria: "Por un lado es oficial que los Juegos Olímpicos se postergan, decisión muy adecuada tomando la salud de todos como el único foco a concentrarnos. Por otro lado, ya cumplida mi cuarentena, vuelvo a trabajar de lo que elegí, y de lo que volvería a elegir siempre. Si bien los médicos traumatólogos no estamos hoy en el frente de batalla directo, somos igual parte del equipo de salud que enfrenta antes que nadie a esta pandemia y que ayudaremos a donde sea necesario". El tercer atleta argentino que sabe lo que es colgarse la medalla de oro olímpica y que había avisado que Tokio 2020 sería su última función es el arquero del Seleccionado Masculino de Hockey sobre Césped, Juan Manuel Vivaldi (40). Para Los Leones, este Juego Olímpico llega con el desafío de defender la medalla dorada lograda en Rio de Janeiro 2016. El pasado 10 de noviembre, Vivaldi colgó los botines (y también los guantes) con Banco Provincia, el club de toda su vida. Y no lo hizo de cualquier manera, sino que ese día consiguió el undécimo título de la institución (en todos estuvo bajo los tres palos). "Seguramente ya no quede nada más después de lo que será Tokio. Espero llegar entero para ese momento, para poder representar a Argentina como se lo merece", había señalado en enero. "Aunque parezca poco, todavía queda mucho. En el alto rendimiento estos meses significan muchos días de entrenamiento, muchas semanas de trabajo intensivo, viajes, días de partido, mucho tiempo dedicado a la preparación. Sabemos lo que es alistarse para unos Juegos Olímpicos y por eso quiero enfocarme, estar bien preparado mental y físicamente", agregó aquella vez. Ahora, con más de un año por delante para Tokio, la duda sobre su continuidad en Los Leones quedó abierta. De hecho, en caso de llegar a la cita postergada para el año próximo, lo haría con 42 años.

JUAN MANUEL VIVALDI, ARQUERO DE LOS LEONES Y MEDALLA DORADA EN RIO DE JANEIRO 2016.





LA JUDOCA PAULA PARETO FUE MEDALLA DE ORO EN RIO DE JANEIRO 2016. HOY ES PARTE DEL EQUIPO MÉDICO DEL HOSPITAL DE SAN ISIDRO EN PLENA CRISIS POR EL CORONAVIRUS. SCOLA: "TODO PASÓ A SEGUNDO PLANO" Luis Scola dialogó ayer con periodistas españoles de Vitoria que lo consultaron sobre su regreso frustrado a la ciudad donde brilló con el Tau (el Olimpia Milano debía presentarse allí por la Euroliga) y, en ese marco, se refirió a la situación que está viviendo en Italia: "Se suspendió un partido de la Lega, uno de Euroliga, después la Lega, la Euroliga y los Juegos Olímpicos. Pasaron tantas cosas y van a seguir pasando, que todo pasó a un segundo plano. No sé si alguna vez este partido se va a jugar algún día, no sé si yo voy a estar para jugarlo, no sé si voy a estar en los Juegos Olímpicos... Todo pasó a un segundo plano. Queremos que la gente, las ciudades estén bien, que el mundo vuelva a la normalidad. Después vemos si juego un partido o un torneo". Además, el capitán de la Selección Argentina de básquet también se refirió al entrenamiento en casa que está realizando, aunque destacó la falta de precisiones: "Yo por suerte tengo un gimnasio acá en mi casa en Milano. No es lo mismo, pero intentamos mantener el peso y una vida sana. Es difícil porque no sabés cuándo será el próximo partido. No se sabe para qué ni para cuándo se entrena. No es lo mismo entrenarte para el primer partido del año que viene que para el 25 de la Lega, entonces la situación es totalmente despatarrada".

LUIS SCOLA, EL ÚLTIMO SOBREVIVIENTE DEL HISTORICO EQUIPO QUE GANÓ EL ORO EN ATENAS 2004 SE PREPARABA PARA SU QUINTO JUEGO OLÍMPICO.



