Una vecina campanense fue diagnosticada con coronavirus al día siguiente de su muerte

Se trata de una mujer de 62 años que estuvo una semana internada en coma en el Hospital Austral a la espera de un trasplante hepático. Su marido, que dialogó con LAD, estima que allí se produjo el contagio. El test rápido había dado negativo, pero, ayer, la familia fue informada del resultado positivo en el análisis del Instituto Malbrán. Una vecina campanense falleció el jueves en el Hospital Austral y ayer, al día siguiente de su muerte, fue diagnosticada con coronavirus. Se trata de una mujer de 62 años que se encontraba internada en coma en terapia intensiva a la espera de un trasplante en el nosocomio de Pilar desde el pasado 18 de marzo a la mañana a raíz de una insuficiencia hepática y problemas respiratorios. Susana Vescina se había descompensado aquel jueves 19 y fue trasladada hasta el Hospital Austral por su esposo, Carlos Eduardo Prestera, quien le confirmó esta información a La Auténtica Defensa. "Entró con un cuadro de encefalopatía hepática, nunca despertó y siempre estuvo con respirador hasta el jueves, que falleció a las 11 de la mañana", señaló el hombre en diálogo con este medio, sorprendido y conmocionado al enterarse por "los medios" que su esposa había dado positivo de coronavirus. "Le hicieron diálisis, tuvo el problema de base de hígado, neumonía y luego una infección generalizada, sepsis, que la llevó a la muerte por fallarle el corazón", amplió Prestera respecto a la evolución del cuadro de su esposa. Cuando ingresó en el Hospital Austral, la mujer (que anteriormente había estado realizándose análisis del 1 al 3 de marzo) fue sometida a un test rápido de coronavirus, el cual dio negativo. Posteriormente se envió otro al Instituto Malbrán y fue dicho análisis el que resultó positivo y fue informado ayer, más de 30 horas después de la muerte de la mujer. "Volvimos por tres turnos ambulatorios: el día 5 y luego el jueves 12 de marzo tuvimos otros tres turnos: infectología, hemoterápia y psiquiatría. Seis días después la internaron ya con problemas respiratorios y el único contacto que tuvimos todos esos días fue en el Hospital Austral. Estoy casi seguro que se contagió en el Austral", estimó Prestera en diálogo con LAD, advirtiendo que la mujer no estuvo previamente en contacto con viajeros y se mantuvo hasta aquel jueves 19 recluida en su casa, sin síntomas compatibles. De hecho, a pesar de sus problemas, no fue asistida en ningún nosocomio local en este proceso. "Me avisaron del positivo para coronavirus este viernes a las 19.47 horas. Me llamó una doctora del Hospital (Austral) por el análisis del tubo que utilizaron en el respirador", detalló. A raíz de esta situación, tanto él como sus dos hijos y sus respectivas familias deben guardar ahora un aislamiento total por 14 días. "Yo estoy destrozado no solo por la muerte de mí señora, sino también por esta situación. Uno de mis hijos tiene antecedentes clínicos de consideración. Alguien hizo algo mal y creo que el problema lo tienen en el Hospital Austral", manifestó Prestera. En ese sentido, el vecino de nuestra ciudad reveló que en sus primeros días de visita a su esposa en el Austral le hacían poner barbijo, pero que "luego no, porque decían que no había riesgo". Sí, en cambio, lo obligaban a un lavado de manos y desinfección total.



Carlos Prestera junto a su esposa Susana, que falleció el pasado jueves. increíblemente a ultima hora de la tarde de ayer se comunicaron desde el hospital Austral para informarlo que el test de coronavirus era positivo. UN PACIENTE DE CAPILLA DEL SEÑOR INGRESÓ AL PROTOCOLO Una joven de 21 años quedó internada en observación este miércoles por la noche, luego de ingresar por la guardia del Hospital San José de Capilla del Señor. En declaraciones periodísticas, las autoridades sanitarias comentaron que se encuentra en buen estado general, pero por cierta sintomatología y el antecedente de haber estado recientemente vacacionando en Brasil, se acordó aislarla y luego de consultar con el área de Epidemiología de la provincia de Buenos Aires, se le tomaron muestras que fueron enviadas al Instituto Malbrán, donde serán analizadas. Además, se dio aviso a las personas de su entorno para que cumplan una cuarentena estricta en sus domicilios hasta tanto conozca el resultado de los estudios. UNA ENFERMERA DEL AUSTRAL DIO POSITIVO Una enfermera que trabaja en el Hospital Austral de Pilar se convirtió el pasado lunes en el primer caso de coronavirus que se registró en el partido de Escobar. La noticia fue anunciada en su momento por la Secretaría de Salud de dicho Municipio y confirmada a través del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina (SIISA). "Se trata de una enfermera, profesional del Hospital Austral de Pilar, que es vecina de Escobar y se encuentra estable e internada por aislamiento", indicaron el pasado lunes las autoridades, sin precisar edad ni localidad de residencia de esta mujer, como así tampoco la forma en que se habría contagiado.

Una vecina campanense fue diagnosticada con coronavirus al día siguiente de su muerte

