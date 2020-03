Denuncian a la fiscal Day Arenas por incumplir la cuarentena

Es la titular de la UFI 3 de Campana y tomó indagatoria esta semana, luego de haber ido a buscar a familiares a Retiro, recién llegados de Brasil. También se cursó un Sumario Administrativo en la Procuración General bonaerense. Ayer por la tarde la agencia Télam y varios medios nacionales confirmaron con detalles la especie periodística que publicamos en nuestra edición de ayer, dando cuenta que se había aislado preventivamente a tres detenidos de la sub comisaría de Matheu, Partido de Escobar, luego de que al menos uno de ellos prestó declaración indagatoria en una fiscalía con asiento en nuestra ciudad. Concretamente, el Juez Federal Adrián González Charvay deberá investigar si la titular de la UFI 3 del departamento judicial Zárate Campana, Eleonora Day Arenas, cometió el delito descripto en el artículo 205 del Código Penal, que prevé una pena de seis meses a dos años de prisión al que "violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia". Aparentemente, Day Arenas fue en auto hasta la terminal de Retiro este martes 24 a recibir a su hija, su yerno (quien también trabaja en el poder judicial local como Secretario) y su nieta, quienes arribaron desde Brasil luego de unas vacaciones. Al día siguiente, la fiscal se presentó en su despacho de la calle 9 de Julio para indagar a al menos un imputado (quien guarda prisión preventiva en la Sub Comisaría de Matheu) y, aparentemente, también a una mujer. De las dos ocasiones, también participaron su Secretaria, Paula Tegaldo; el Defensor Oficial Francisco Morel Otamendi; y dos efectivos policiales. Según trascendidos, y cumpliendo con el protocolo del caso, previamente Otamendi les había preguntado puntualmente a la fiscal y a su secretaria si tenían síntomas del Covid-19, o si habían viajado en meses previos al exterior, o si tuvieron contacto con personas que si tenían síntomas o que hubieran retornado de una zona afectada por la pandemia, a lo que ambas respondieron de manera negativa. Sin embargo, Morel Otamendi tomó conocimiento que el yerno de Day Arenas había regresado de Brasil ese martes y los detalles ya mencionados. Fue entones que le comunicó la novedad a su superior, la Defensora General Karina Dib, quien realizó las diligencias pertinentes. Entre ellas, se comunicó con el Juez de Garantías Julio Andrés Grazzi, quien dispuso, entre otras medidas, el aislamiento preventivo de los detenidos en la Sub Comisaría de Matheu, incluyendo, claro está, al indagado en Campana. La Dra. Dib también se contactó con el fiscal Alejandro Irigoyen (subroga al Fiscal General José Luis Castaño) quien presentó la denuncia penal en el Juzgado Federal de Campana ayer por la tarde. En ese sentido, trascendió que mientras se investiga si hubo delito o no, el Juez dispuso que la funcionaria, su secretaria, el abogado defensor de los dos imputados, y el personal policial que los trasladó hasta la fiscalía, permanezcan aislados en sus domicilios durante 14 días ante un posible contagio de Covid-19. Paralelamente, la Procuración General bonaerense inició un Sumario Administrativo para determinar las responsabilidades de Day Arenas respecto al incumplimiento del aislamiento obligatorio ordenado por el gobierno nacional, poniendo en riesgo la salud de terceros.

Mientras la Justicia Federal determina si hubo delito, la secretaria Tegaldo y la fiscal Day Arenas deberán guardar cuarentena estricta en sus domicilios.



Denuncian a la fiscal Day Arenas por incumplir la cuarentena

