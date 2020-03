5 MUERTES Y 101 NUEVOS CASOS

Cinco muertes y 101 casos de pacientes con coronavirus se confirmaron ayer en el país, por lo que la cifra de infectados con el virus asciende a 690, con 17 fallecidos, según informó el Ministerio de Salud de la Nación. Del total de casos confirmados este viernes, 43 de los pacientes son de la Ciudad de Buenos Aires, 36 de la provincia de Buenos Aires, 5 de Córdoba, 3 de Chaco, 6 en Tucumán, 9 de Santa Fe, 3 en Entre Ríos, 4 de Neuquén, 1 de Mendoza, 3 en Río Negro, 2 en Corrientes, 1 en Santiago de Estero y 1 en Misiones. De los confirmados, el 56% son importados, el 24,2% son contactos estrechos de casos confirmados, y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. Los fallecidos son dos hombres de 81 y 73 años, una mujer de 62, todos con antecedente de comorbilidades, un varón de 59 años en estudio para determinar presencia de comorbilidades con antecedentes de viaje a Italia y un varón de 70 años con antecedente de viaje a Estados Unido.

ARGENTINOS VARADOS

El Gobierno nacional conformó ayer una mesa de trabajo interministerial destinada a asistir a los argentinos que quedaron varados en el exterior luego del cierre de fronteras, puertos, aeropuertos y pasos internacionales. Se trata de un trabajo conjunto de la Cancillería y los Ministerios de Interior, de Transporte, Seguridad y de Salud, que estudiarán "caso por caso" para un regreso "seguro". El cierre de las fronteras y la suspensión de los vuelos de repatriación se decidieron tras evaluar "el riesgo que representa el ingreso de argentinos procedentes de países con alta circulación de Covid-19, ya que los mismos tienen una alta posibilidad de portar el virus y convertirse en una fuente disparadora de la curva de contagios", explicó Presidencia.

MAS AISLAMIENTO

Tras cumplir siete días de aislamiento obligatorio en todo el país, el Gobierno estudia por estas horas el resultado inicial de la medida y se prepara para anunciar el alargue de la cuarentena hasta después de Semana Santa. Con la preocupación del impacto económico que tendrá un aislamiento prolongado a cuestas, el presidente Alberto Fernández mantiene por el momento la mirada puesta en priorizar la cuestión sanitaria. Por esa razón, se apura el decreto que extenderá el aislamiento preventivo y obligatorio que se había dispuesto en principio hasta el 31 de marzo. La nueva fecha clave será el lunes 13 de abril, después del domingo de Pascuas.

CAJEROS

El Banco Central aseguró hoy que los cajeros automáticos de todo el país se encuentran con efectivo en pleno aislamiento obligatorio y destacó que en las últimas 48 horas unas once millones de personas cobraron jubilaciones y la Asignación Universal por Hijo (AUH). "Los cajeros automáticos de todo el país están ´sobrestockeados´ de efectivo", afirmó la autoridad monetaria, y sostuvo que, por lo tanto, "no hay ninguna falta" de billetes en las terminales. El organismo remarcó que entre jueves y viernes unas "once millones de personas" cobraron jubilaciones y AUH. Estimó que ello provoca que "algunos cajeros se vacíen más rápido y tengan que volver a ser llenados, lo que demanda una logística mínima, pero con plata que los bancos ya tienen".

En la Argentina hay 35 mil bocas de expendio de billetes dado que hay "20 mil cajeros más unos 15 mil comercios" con disponibilidad de dinero, subrayó. Además, puntualizó que el Tesoro del BCRA y la Casa de Moneda se encuentran trabajando y entregándole a los bancos "todo el efectivo que piden".