Psicólogos y psiquiatras que cumplen funciones en el ámbito del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) participaron hoy de un encuentro provincial en La Plata con el objetivo de la presentación del protocolo de asistencia psicológica de aplicación en contexto de encierro frente a la pandemia del Coronavirus. La reunión se desarrolló en la sede de la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria con el eje central de hacer frente a los efectos que provoca en la salud mental de los privados de libertad la pandemia del COVID-19. La jornada estuvo a cargo de la Directora Provincial de Salud Penitenciaria, Sonia Quiruelas, que estuvo acompañada por el Director de Medicina Asistencial, Martín Pedersoli, quienes presentaron el protocolo y solicitaron a los profesionales su intervención en la asistencia y contención para con los internos y el personal que se desempeña en las unidades penitenciarias. "El objetivo del encuentro es poder avanzar con el protocolo. Hoy hay que trabajar en terreno desde la profesión de cada uno atendiendo las necesidades de las Unidades" instó Quiruelas a los presentes. Los especialistas indicaron que algunas de las respuestas esperables ante la crisis sanitaria pueden ser miedo intenso, ansiedad, angustia, pánico, temor al contagio, indefensión, incertidumbre, irritabilidad y enojo, así como también recuerdos de vivencias traumáticas anteriores, falta de concentración y dificultades para conciliar el sueño. Los profesionales de la salud fueron capacitados para que valoren si las reacciones individuales de los privados de libertad se pueden interpretar como respuestas "normales o esperadas" o por el contrario identificarse como manifestaciones psicopatológicas que requieren un abordaje profesional. En el encuentro se enfatizó que los servicios de salud mental deben brindar orientación al resto del equipo de salud y personal respecto de cómo comunicar para promover la calma y conductas preventivas y responsables. La titular de la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria, Sonia Quiruelas, explicó que "la comunicación de riesgo es esencial desde el punto de vista de la salud mental. Una buena estrategia de comunicación social es fundamental para mantener la calma y un estado emocional apropiado; una población bien informada puede actuar apropiadamente, protegerse mejor, y ser menos vulnerable en el orden psicosocial". Las acciones directas que se propusieron fueron que se tenga en cuenta que esta situación es transitoria, que no se asocie el virus con un grupo social determinado, etnia o nacionalidad específica, que no se tenga miedo de reconocer y expresar los sentimientos que le genera esta situación, el de mantener contacto con otros para sobrellevar el aislamiento social y para evitar el estrés. Además, el protocolo contempla el consejo de evitar la exposición excesiva a las noticias, buscar información precisa de fuentes confiables y pedir apoyo profesional en caso de ser necesario. *Reunión de coordinación* Las máximas autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense y de la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria participaron hoy de una reunión de coordinación en la capital provincial para coordinar las acciones que se están llevando a cabo el protocolo de contingencia por el Coronavirus en las cárceles y alcaidías de la Provincia. Bajo el lema "La prevención es responsabilidad de todos", los funcionarios acordaron profundizar medidas en conjunto para que se cumplan las estrictas acciones en bioseguridad. En el encuentro que se llevó a cabo en la Jefatura del SPB se resaltó que no hay casos de pacientes con Coronavirus en la población carcelaria ni del personal penitenciario. Además, se estableció un cronograma de recorridas de las autoridades en los distintos destinos penitenciarios para monitorear diariamente la situación sanitaria en el sistema. De la convocatoria participaron el Jefe del SPB, Xavier Areses, el subjefe Horacio Falcone, la Plana Mayor y los doce Jefes de Complejos Penitenciarios, la titular de Salud Penitenciaria, Sonia Quiruelas, el Director de Medicina Asistencial, Martín Pedersoli, y los jefes de Áreas de Sanidad.







Ante la pandemia del Coronavirus:

Aplican un protocolo de contención psicológica para los detenidos en cárceles bonaerenses

