José Abel Perdomo

Resulta evidente que el coronavirus en su variedad covid-19 ha sumido al planeta en una crisis sin precedentes sin que sepamos aún ni su profundidad ni su duración por ser una pandemia causada por un virus del cuál hasta el último día del año pasado la ciencia no conocía su existencia y por lo tanto nadie, absolutamente nadie estaba preparado para combatirlo y ni siquiera se sabía cómo hacerlo. Vemos que ha retornado aquello de que hay que hacer lo que se debe hacer ocultando intencionalmente que se trata de decisiones políticas sobre qué se prioriza: si la salud de la población o las grandes corporaciones interrumpiendo la continuidad de su galopante acumulación de riquezas y por supuesto quiénes pagarán el costo de esta pandemia: si la mayoría con muertos o los menos con parte de sus fortunas. En esta disyuntiva se puede comprobar que en el mundo también existe una profunda grieta que no es sólo argentina y existe también entre aquellos países que rinden pleitesía al dios mercado. Si bien todos los gobiernos han sido renuentes en adoptar medidas idóneas para retrasar la pandemia, en la mayoría de los casos la situación los ha obligado a adoptarlas con las desgarradoras consecuencias que consternan por la tardanza, hay algunos cómo Estados Unidos y Brasil han decidido que el coronavirus deje un enorme tendal de infectados y muertos priorizando a rajatablas las cuestiones económicas por sobre la salud de la población. Debemos prestar atención al hasta ahora limitado número de voces que por los medios pregonan esto tan conocido de que el remedio es peor que la enfermedad y ponen de relieve la descomunal catástrofe que significaría poner en cuarentena a la actividad económica ocultando en realidad el miedo que les provoca la posibilidad de que pierdan algunos de los privilegios de que hoy gozan y que son a todas luces demasiados. También hemos escuchado a algunos cuyas declaraciones son claramente delirantes. Así la impresentable Laura Alonso manifestó que está en contra de que se concrete la llegada para ayudarnos de médicos cubanos, a quienes el mundo reconoce su calidad, porque según ella vienen a espiarnos. ¿No sospechará que pretenden inocularnos el virus tan temido llamado socialismo? Quien hasta ahora lidera el ranking es el ministro de salud chileno Jaime Mañalich Muxi quien plantea la posibilidad de que el covid-19 mute en un virus bueno llegando a pensar que sea "un buen ciudadano". ¿No es digno de un buen stand up? También en estos días escuchamos voces que se ilusionan con que luego de esta verdadera catástrofe nos encontremos con una sociedad mejor donde se privilegie la solidaridad por sobre el individualismo. Lo cierto es que el impacto económico y sobre todo financiero de esta crisis será muy superior a las anteriores provocadas por el 11S en 2001 y las hipotecas subprime de 2008. Tengamos en cuentas que después de aquellas nos encontramos con un mundo más desigual y no menos. Conviene recordar algunas estrofas de ese formidable tema "Fiesta" de Joan Manuel Serrat, "Vuelve el pobre a su pobreza, / Vuelve el rico a su riqueza / Y el señor cura a sus misas. / Se despertó el bien y el mal / La zorra pobre al portal, / La zorra rica al rosal, / Y el avaro a las divisas." Esto es lo que hasta ahora ha sucedido y va a suceder si no nos comprometemos verdaderamente a cambiar este mundo tan desigual en que vivimos y empecemos por la Argentina. Debemos transformar nuestros deseos en compromiso y acción aunque el resultado sea tan incierto como esta pandemia. Sin o con coronavirus. En las plazas o en los balcones y ventanas. Memoria, verdad y justicia. 30.000 detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre.

Opinión:

Cambiar este mundo

Por José Abel Perdomo

