Nombre Real: Pérez, Alfredo Jesús Profesión: Cantor. Fecha de nacimiento: 5 de noviembre de 1932 en Buenos Aires, Argentina. Fecha de fallecimiento: 21 de septiembre de 1978 en Buenos Aires, Argentina. Fue una de las voces más importantes del tango que quizás llegó una década más tarde- cuando el tango iniciaba su etapa declinante- pero su recuerdo permanecerá siempre entre todos aquellos que lo han escuchado. Sus grandes condiciones vocales, su especial sentido interpretativo, su disciplina y responsabilidad en el cuidado de su voz hicieron de él un gran profesional. Idolatraba a Carlos Gardel y sentía una profunda admiración por Agustín Magaldi, seguramente, esa era la causa de su estilo magaldiano, aunque más tanguero. Sus versiones de "Triste Destino" y "Disfrazados" certifican esta opinión. Nació en el barrio de Parque Patricios, en la ciudad de Buenos Aires. Hijo de Eduardo Alfredo Pérez y Aurora Margarita Domínguez. Su padre guitarrero y cantor, no sólo le transmitió su vocación sino que también lo estimuló, lo acompañó y fue su mayor admirador. A los 12 años debutó en el histórico café de la calle Boedo, El Arco Iris, y en el año 1945 continuó en El Parque Goal de la Avenida de Mayo. Luego fue requerido por el director Miguel Ángel Giordano. Tres años después, actuó con la orquesta de Enrique Alessio hasta que, en el año 1950, éste pasó a integrar la orquesta de Juan D´Arienzo como primer bandoneonista y en reemplazo de Héctor Varela. Debido a esto prosiguió su carrera como solista que quedó interrumpida cuando el gran Pedro Laurenz reapareció con su orquesta en el año 1952 y lo convocó a formar parte de la misma. Junto a él, llegó a grabar su primer disco para el sello Odeón. El 25 de junio del año 1952, la orquesta grabó el instrumental de Juan de Dios Filiberto, "Quejas de Bandoneón", y en el acople "Cuando me entrés a fallar" de José María Aguilar y Celedonio Flores. Después siguieron, "La Gayola" de Rafael Tuegols y Armando Tagini, "Puente Alsina" de Benjamín Tagle Lara y "Nunca es tarde (todavía estás a tiempo)" de Eduardo Pereyra y Celedonio Flores. En octubre del año 1954 se produjo el acontecimiento más importante de su carrera: su incorporación a la orquesta dirigida por "El violín romántico del tango", don Alfredo Gobbi, propiciada por la desvinculación del exitoso cantor Jorge Maciel, quien se había pasado a la orquesta de Osvaldo Pugliese. El otro vocalista de Gobbi era el gran cantor Tito Landó. Esta orquesta fue admirada no sólo por sus seguidores sino también por directores y músicos del tango, como los casos de Aníbal Troilo y Astor Piazzolla, quienes luego del fallecimiento de Gobbi, le dedicaron un tango cada uno: "Milonguero Triste" (Troilo) y "Retrato de Alfredo Gobbi" (Piazzolla). La primera grabación fue en diciembre del año 1954 para el sello Victor, con el tango de Arturo Gallucci y Raúl Hormaza, "El hijo cruel." Pero el hecho que marcó el binomio Gobbi-Del Río ocurrió al día siguiente cuando registraron un tema que durante muchos años fue el favorito del público y del que se vendieron miles de ejemplares: "Triste Destino." Tango muy curioso, con letra exótica que escapa a la temática común de los tangos y que pertenece a Agustín Magaldi (con la colaboración de su medio hermano Antonio Tello) y que el propio Magaldi, lamentablemente, no alcanzó a llevar al disco. A partir de este momento, los discos del binomio tuvieron un gran éxito comercial. Luego vinieron dos obras maravillosas de dos poetas contemporáneos de alta sensibilidad y gran calidad poética: "Por una muñeca" de Manuel Barros y la milonga, "A mis manos" de Julio Camilloni. Cabe destacar que las melodías de esos poemas fueron compuestas por Emilio Balcarce y Alfredo Gobbi. Más adelante, siguieron con "Un tango para Chaplin" y en el reverso, a dúo con Tito Landó, el vals "Que nadie sepa mi sufrir", el tango "Tuya" y el vals "El solitario" (siendo éste el último tema que grabó en la etapa con Gobbi) y los tangos "Lágrimas de sangre", "Te estaba esperando" y "Sin madre". A fines del año 1956 fue tentado, con un jugoso ofrecimiento económico, por el director Francisco Rotundo por lo que pasó a integrar su orquesta compartiendo el escenario con Enrique Campos. Con Rotundo dejó grabado para el sello Odeón, "Dicha Pasada", un tema olvidado por los intérpretes y que, a partir de esta grabación, comenzó a tener nuevamente vigencia en los repertorios de la mayoría de los cantores. Otros registros fueron: "Destino de flor", "Nunca es tarde" y el tango de Antonio Tello, de gran éxito en la década del 30´ por el gran Agustín Magaldi, "Disfrazados", en el cual Alfredo realizó una interpretación memorable de gran calidad vocal. A mitad del año 1957, se desvinculó de Rotundo y junto al bandoneonista Eduardo Rovira, quien a su vez se separó de la orquesta de Gobbi, formaron el rubro Del Río-Rovira. Se presentaron en Radio Splendid y grabaron para el sello Allegro, dejando impreso en el surco los tangos: "Frente al espejo" y "Yo quería ser feliz", junto al instrumental de Astor Piazzola "Bando". Lamentablemente, funcionó poco tiempo. En los primeros meses del año 1958 se disolvió la formación y Del Río retornó a la orquesta "de sus amores", a la del querido maestro Gobbi. Con Tito Landó volvió a grabar las que fueron las últimas piezas de una de las más brillantes orquestas de la historia del tango. Esta despedida se realizó en abril del año 1958, el sello Orfeo, donde participó a dúo con Landó en el vals "Mi colegiala" y como solista en el hermoso tango "Dame Tiempo" de Alberto Podestá, Cristóbal Ramos y Francisco Yoni. En el año 1959 Landó abandonó la orquesta y, en su lugar, entró Ángel Díaz, "El Paya", quien ya había estado en el año 1949. En el año 1961, Alfredo fue convocado por el maestro José Basso para grabar tres tema: la milonga "Cobrate y dame el vuelto" y los tangos "Una historia más" y "Volver." El otro cantor de Basso era "El Tata" Floreal Ruiz. En tiempos en los que el trabajo del tango se redujo a pequeños espectáculos, casas de comida y algunas giras, empezaron a desaparecer grandes orquestas y la actividad de muchos cantores comenzó a escasear. Alfredo no fue la excepción, ya que, sus actuaciones se volvieron esporádicas. El 21 de septiembre del año 1978, próximo a cumplir los 46 años, un síncope se lo llevó de este mundo. Dos días antes, había realizado la que sería su última actuación en el Club de los muchachos de Villa Madero, acompañado por el bandoneón de Eduardo Cortti y las guitarras de los hermanos Cordone. El último tema que cantó fue la milonga "La Duda" del guitarrista y payador Pedro Pombo. Los temas grabados por Del Río fueron 15 con Gobbi, 4 con Laurenz, 5 con Rotundo, 3 con Basso y 2 con Rovira. Algunos datos extraídos de TODO TANGO.

