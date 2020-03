Por cuestiones económicas, el piloto de nuestra ciudad no realizará la temporada de Kart Plus. Desde el año pasado que comenzó a transitar el mundo del karting como piloto, el campanense Santiago Acuña fue creciendo, de a poco, con esfuerzo y a fuerza de girar y girar. Y ese interesante crecimiento le permitió consolidarse en la Kart Plus y ganarse su lugar, con la expectativa de, en este 2020, poder emprender el despegue que pretende para su carrera deportiva. Pero como suele suceder a veces, querer no es poder. Y "Santi" lo está viviendo y padeciendo en estos días. Cuenta con un karting para estar en competencia, pero el afamado tema de los presupuestos y las cuestiones económicas lo ubican lejos de la alta competencia. En este marco, por el momento, su presencia solo será una posibilidad en cuanto a sumarse a alguna competencia. De hecho, el propio piloto está viendo la chance de poder estar en alguna carrera como invitado. Sabedor de cómo es este presente, hasta ahora solo tiene planeado acompañar a sus amigos a las competencias y potenciar la recuperación de "Juancho" en la intimidad del hogar.



EL CAMPANENSE SE HABÍA METIDO EN 2019 EN EL MUNDO DE LA ALTA COMPETENCIA EN KARTING.



Automovilismo:

Santiago Acuña; cuando querer no es poder

