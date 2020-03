El principal rumor apunta a que ascenderían los ganadores de cada zona. Y a que no habría descensos ni en la Superliga ni la Primera Nacional. A medida que se extiende el parate del fútbol argentino en el marco de las acciones que se llevan adelante para evitar la propagación del coronavirus, los rumores sobre una posible finalización de la temporada 2019/20 sin que la pelota vuelva a rodar siguen creciendo. En ese marco, según informó ayer el sitio de TyC Sports, algunos dirigentes del fútbol argentino comenzaron a diagramar cómo se terminará el torneo actual, cómo se disputarán los próximos campeonatos y cuántos serán los equipos que comenzarán con la Liga Profesional. Para ello, también tendrán que definir cuántos ascensos y cuántos descensos habrá con respecto a la Primera Nacional, la segunda categoría, en la que compite Villa Dálmine. Por ahora, toma fuerza la idea de que dos equipos de la Primera Nacional suban a la máxima categoría y no baje ninguno. De ser así, habría 26 clubes en la Liga Profesional. La polémica podría surgir dependiendo la manera en que se definan esos dos ascensos (suponiendo que el campeonato se da por finalizado y no se disputan las fechas restantes). Están los que quieren que sea uno de cada zona, mientras que otros sostienen que debería ser por tabla general. Si se escoge la primera opción, los equipos que subirían a la Liga Profesional serían Atlanta (puntero de la Zona 1) y San Martín de Tucumán (de la Zona 2). En cambio, si se opta por la tabla general, los beneficiados serían el Ciruja y Defensores de Belgrano, el escolta de la Zona 2. Si se avanzara en esta segunda dirección quedaría por resolver la situación de Atlanta, que tiene un partido menos (el que fue suspendido por graves incidentes en las tribunas de Independiente Rivadavia de Mendoza). Porque el Bohemio, en caso de ganarlo, alcanzaría los mismo 41 puntos que ostenta Defensores de Belgrano. Quienes defienden la postura de la tabla general sostienen que los ascensos a Primera iban a definirse en una final entre los líderes de ambas zonas y que el perdedor iba a disputar un Reducido, por lo que no se trataba de dos "campeones" que subirían directamente. La cuestión de los descensos será otro problema a resolver. En principio, no habría tirantez en el corto plazo, ya que la idea es que ningún equipo pierda la categoría. Pero eso puede significar una bomba de tiempo a futuro. El presidente de AFA, Claudio Tapia, reconoció en Líbero que su objetivo era llegar a tener una Primera División con 20 participantes (o incluso 18) como los torneos más competitivos del mundo, por lo que estarían "sobrando" seis o hasta ocho equipos para el próximo torneo. Por el momento, "Chiqui" quiere esperar y no especular. Mientras todos manifiestan que el principal objetivo es superar la crisis del coronavirus que afecta al mundo entero, en AFA ya comenzó la rosca para definir los próximos torneos.

SAN MARTÍN DE TUCUMÁN ES EL EQUIPO DE MEJOR RENDIMIENTO EN LA PRIMERA NACIONAL Y SERÍA UNO DE LOS QUE ASCIENDA EN CASO QUE EL FÚTBOL NO VUELVA.



Primera Nacional:

Crecen las versiones sobre cómo se definiría el campeonato si no vuelve el fútbol

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar