Breves: Deportivas

PLAZAS CONFIRMADAS

Todos los deportistas que hayan clasificado para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 mantendrán sus plazas para el evento que se celebrará el año próximo, tras el aplazamiento que hubo por la pandemia de coronavirus, aseguró ayer el Comité Olímpico Internacional (COI). El organismo afirmó además que la cantidad de plazas reservadas para cada deporte seguirá sin cambios el próximo año.

"El 57% clasificado mantendrá su plaza y el objetivo es mantener las mismas cuotas de deportistas en los diferentes deportes", detalló un funcionario del COI.

Al respecto también se refirió el Presidente del Comité Olímpico Argentino (COA), Gerardo Werthein: "Todos los equipos y los deportistas clasificados para Tokio mantendrán su situación para los Juegos Olímpicos. Para los que restan clasificar, cuando la situación sanitaria lo permita, se anunciarán las nuevas fechas de los torneos clasificatorios", aclaró vía Twitter.

OVEJA EN DUDA

El entrenador Sergio Hernández había anunciado que los Juegos Olímpicos de Tokio iban a ser su última competencia al frente de la Selección Argentina, pero la postergación de la cita reabrió las dudas sobre su continuidad: "No tengo ni idea si voy a estar o no, yo quiero que Argentina esté. Habrá que modificar la planificación y esperar con la misma ilusión que cuando estaban programados para este año", expresó en díalogo con Uno contra Uno Radio. "No sé qué será de mi vida cuando se levante el aislamiento. Por contrato tengo unos meses más después de los Juegos, pero tengo que ver hasta dónde llega", agregó.

DYBALA, MEJOR

El futbolista Paulo Dybala, uno de los seis deportistas argentinos que fueron diagnosticados con coronavirus, se refirió a la situación que atravesó cuando le fue confirmado el contagio: "Afortunadamente tanto mi novia (Oriana Sabatini) como yo ahora estamos bien tras los primeros síntomas fuertes de hace unos días. Sentía que me faltaba el aire, no podía hacer nada, después de cinco minutos entrenando sentía mi cuerpo cansado y me dolían los músculos", relató la Joya en una entrevista con Juventus TV desde su casa de Turin, de buen humor.

GOBERT, DE ALTA

El francés Rudy Gobert, jugador de Utah Jazz que dio positivo de coronavirus y fue el detonante para la suspensión de la actual temporada de la NBA, recibió el alta médica quince días después de conocerse aquella noticia. Su compañero de equipo Donovan Mitchell, quien resultó contagiado, también se encuentra recuperado y de alta.

GESTO DE NOVAK

El tenista Novak Djokovic se sumó a la larga lista de los deportistas de elite que donaron una buena cantidad de dinero para la lucha contra la pandemia del coronavirus: el serbio entregó un millón de euros en respiradores y equipamiento médico para hospitales de su país. Serbia es uno de los países europeos que todavía tiene controlada la situación. Hasta este momento se han informado de 457 casos confirmados y siete muertes, aunque se prevé que esto empeoré y el gobierno ya le pidió ayuda a Rusia para intentar frenar el avance del virus.