La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 29/mar/2020 Techint despidió a 200 trabajadores en Campana







Son afiliados a la UOCRA que estaban al servicio del obrador permanente que se encuentra dentro del predio de TenarisSiderca. Algunos acumulaban hasta 20 años de continuidad. La sangría de trabajadores de la construcción parece no detenerse: ya serían unos 4000 afiliados a UOCRA de Campana y Zárate que a lo largo de los últimos 24 meses han perdido su empleo por la finalización de proyectos y obras de envergadura en nuestra región. Así lo estima Oscar Villarreal, titular de ese gremio a nivel local, quien ayer manifestó a los medios su malestar por "200 nuevos compañeros que se sumaron a la triste lista y pertenecían al plantel del obrador permanente que Techint tiene dentro de la fábrica TenarisSiderca, situación que desde ya repudiamos, porque algunos de ellos acumulaban hasta 20 años de continuidad. No creo que la emergencia sanitaria por el coronavirus dure más de 3 ó 4 meses, y si un gigante como Techint no tiene la voluntad de poner el hombro en esta emergencia, ¿qué se puede esperar de empresas con menos espalda?". El gremialista también señaló que, aparentemente, serían unos 60 trabajadores quienes mantendrían su relación laboral con la empresa en Campana, al tiempo que recordó en esta semana se conoció una decisión similar que involucraría a más de 1400 trabajadores de otros 3 diferentes obradores que Techint tiene en diferentes puntos del país. Según trascendió en medios periodísticos, esta última medida apuntaría a que el gobierno nacional abone la deuda atrasada de 2019 por obra pública con la empresa de ingeniería y construcciones. De lo contrario tendría previsto desvincular a partir de este lunes a 1450 trabajadores de la construcción que llevaban adelante obras y servicios en las provincias de Buenos Aires, Tucumán y Neuquén, actualmente paralizadas en el contexto de la cuarentena que rige en nuestro país.

Si el gobierno nacional no cancela una deuda del 2019, la empresa tendría previsto desvincular a otros miles de trabajadores de la UOCRA afectados a obras en Neuquén, Tucumán y Buenos Aires.



