Clausuran un comercio por sobreprecios en alimentos

En el local implicado, ubicado en la calle Vigalondo del barrio Santa Florentina, inspectores municipales encontraron valores por encima de los máximos establecidos por el Gobierno nacional. Como parte del operativo, también se labró un acta a otro local cercano. En un operativo de control realizado por la Secretaría de Legal y Técnica del Municipio, un comercio ubicado en la calle Vigalondo del barrio Santa Florentina fue clausurado este viernes por subir los precios más allá de los máximos establecidos por el Gobierno nacional en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado en todo el territorio argentino. Estas acciones, que surgieron a partir de denuncias de vecinos, son llevadas adelante por la OMIC y la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, junto a un grupo de inspectores, funcionarios y empleados municipales, a fin de evitar que se apliquen valores en los productos por encima de los máximos fijados por el Gobierno nacional. El comercio, que ya había sido advertido días atrás sobre la normativa, se clausuró por no tener los precios de las mercaderías exhibidos; y al pasarlas por el scanner de la caja, tenían un precio más elevado de lo que correspondían. Además, los inspectores controlaron el estado de la habilitación municipal y de fumigación, detectando que ambos requisitos para mantener un local abierto, se encontraban vencidos. En este mismo operativo, se le labró un acta a otro comercio cercano por no tener al día los trámites que exige el Municipio, dándoles un plazo para que lo cumplan. Como parte de estos controles, se les pidió a todos los comerciantes que cumplan con el horario decretado de atención al público de 8 a 18 a fin de no desabastecer a los vecinos de los productos elementales que incluyen alimentos, medicamentos, limpieza y aseo personal. Según informaron desde el Municipio, estas acciones continuarán realizándose en los distintos puntos de la ciudad a fin de cuidar el bolsillo de los vecinos, y evitar que se les apliquen las multas dispuestas por el Gobierno nacional que superan los 50.000 pesos.

El comercio ubicado en la calle Vigalondo fue clausurado por comercializar productos con valores por encima de los máximos impuestos por el Gobierno Nacional.





La Secretaría de Legal y Técnica lleva adelante estos operativos en distintos puntos de la ciudad.





Según informaron desde el Municipio, estas acciones continuarán realizándose en los distintos puntos de la ciudad.



Clausuran un comercio por sobreprecios en alimentos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar