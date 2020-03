Hoy domingo será otro día de calor húmedo: 30 grados es la temperatura máxima pronosticada. El cielo tendrá nubosidad variable y el viento soplará débil de direcciones variables.

La situación meteorológica muestra el alejamiento del sistema de baja presión en altura, que durante las últimas jornadas se mantuvo rondando nuestra vertical y promoviendo condiciones de inestabilidad. Hoy ya no debería influir, pero igual se formarán nubes, que tendrán un comportamiento variable. Al no cambiar la masa de aire, el calor algo cálido seguirá vigente, con un nivel de humedad elevado. El viento flojo previsto no ayudará para mitigar en parte la sensación de calor algo sofocante.

Mañana lunes se espera otra jornada cálida y muy húmeda, con 30 o 31 grados de temperatura máxima prevista. El viento se afirmará del Este, aunque será débil hasta la noche, cuando comenzará a incrementarse. Traerá nubes, que limitarán mucho la presencia del sol durante toda la jornada.

El martes el viento soplará más intenso, del Este y del Sudeste, aportando aire algo más moderado. Se aplacará entonces un poco la temperatura, estimándose una máxima entre 27 y 28 grados. El cielo estará más libre de nubes, aunque las que se presenten tendrán un aspecto amenazante.

El miércoles llegarán las lluvias y tormentas y serán por lo menos moderadas. El día tendrá poca amplitud térmica y el termómetro rondará todo el día los 20 grados. A partir de la noche el viento cambiará al Sur y el jueves se afirmará del Sudoeste, haciéndose sentir durante todo el día. Ese viento Pampero terminará por "arrastrar" al sistema de nubes y el tiempo mejorará. Comenzará un período de tiempo más otoñal.

Pronósticos

Hoy, domingo 29: será un día cálido y húmedo, con 20 grados de mínima y 30 grados de máxima. El cielo tendrá nubosidad variable y el viento soplará débil de direcciones variables.

Mañana, lunes 30: el cielo estará mayormente nublado dentro de un ambiente cálido y húmedo: 22 y 30 grados son los extremos previstos de la temperatura. El viento soplará débil del sector Este y se incrementará desde la noche.

Martes 31: la nubosidad será variable y el tiempo estará algo inestable. Se moderará un poco la temperatura, con viento sostenido del Sudeste y del Este. La mínima prevista es de 19 grados y la máxima de 27 grados.