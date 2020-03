La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 29/mar/2020 Hasta el Miércoles:

El Martes no aparecerá La Auténtica Defensa







Con motivo del feriado 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, el martes no aparecerá LA AUTENTICA DEFENSA retomando el habitual contacto con los lectores el miércoles próximo. Hasta el Miércoles. #QuedateEnCasa



