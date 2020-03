Transitar la cuarentena

Son tiempos de pandemia y es nuestra obligación como ciudadanos confinarnos lo máximo posible en nuestras casas. El encierro impuesto es difícil y el aburrimiento hace que el tiempo trascurra a cuentagotas. A no desesperar: vecinos de la ciudad nos recomiendan novelas, poemas, música, series y películas para mantenernos ocupados y ¿por qué no? emerger de la cuarentena mejores que antes. Tal vez una de las características más interesantes de Internet es la libre circulación de información y contenidos. Si sabemos buscar, podemos encontrar prácticamente todo lo que nos propongamos, desde películas y series a cursos y libros (prácticamente todas las recomendaciones de nuestros vecinos se pueden encontrar de forma libre y gratuita). La cuarentena puede ser una excelente oportunidad para comenzar a aprender conocimientos nuevos. Sitios como coursera.org tienen cursos online avalados por las universidades más prestigiosas del mundo. Y no podemos olvidarnos de la universidad del siglo XXI, You Tube, donde podemos encontrar tutoriales para prácticamente todas las habilidades que queramos aprender, desde lecciones de guitarra o cocina a clases de matemática o filosofía. Para quienes les gusta la lectura y también para quienes quieren comenzar a adentrarse en dicho universo, Internet puede ser una herramienta para acceder a libros que no están en la biblioteca. Aunque las obras más recientes no se consigan de forma gratuita, impresiona la vasta cantidad de textos que sí. Es hora de animarse a comenzar a leer desde la computadora, la tablet, o mismo el celular. Sobran las aplicaciones adaptadas para dicha actividad como Xodo, donde se puede resaltar y hacer anotaciones. En cine, podemos destacar las plataformas nacionales cont.ar y cine.arque, son muy didácticas y de libre acceso. También están rincón cinéfilo, la página recomendada por Damián Carneiro, uno de nuestros consultados de hoy, o colectivo de cineastas, dos sitios donde podremos encontrar mucho material fílmico independiente. Los dejo con nuestros vecinos y sus recomendaciones para que quedarse en casa sea más llevadero. CINE Y SERIES DAMIÁN CARNEIRO: "Recomiendo la película "Latcho Drom", donde se muestra el éxodo gitano desde su origen en la India hasta España pasando por todos los estilos musicales. Es hermosa. Pueden encontrarla en la página "Rincón Cinéfilo" donde todas las películas están liberadas de derecho y se pueden ver de forma gratuita".

DAMIÁN CARNEIRO JOAQUÍN ALCIBAR: "Las últimas que me gustaron son "Sorry to Bother you", una película rara pero graciosa donde un afroamericano comienza a trabajar en un call center, pone voz de blanco y aumenta sus ventas pero al ascender comienza a confrontar con sus antiguos compañeros. "Secretary" también es extraña pero muy buena. Trata sobre una chica que sale del psiquiátrico, empieza a trabajar como secretaria y a intentar ordenar su vida pero comienza una relación con el jefe que es alguien muy estricto. Por último "Crash" donde el protagonista descubre un submundo de gente que se excita con choques de automóviles y todo lo relacionado a eso. Muy bien hecha".

JOAQUÍN ALCIBAR AZUL PAPARINI: "Recomiendo "Peacky Blinders" para maratonearla. Son tres temporadas y cada una se va poniendo mejor que la anterior. Una historia de época hecha con muchos detalles y buen sonido. También recomiendo "Atlanta" con capítulos de 20 minutos donde se cuenta la historia de variados personajes en el contexto de la cultura rap. Si buscan reir, "Rick and Morty" es una buena opción. Son los nuevos "Simpson" pero más delirantes. Sus capítulos son dignos de verse repetidamente porque es increíble la data escondida que te bajan. Por último, "Peep Show", una comedia inglesa con personajes extravagantes y una forma muy diferente de narrar".

AZUL PAPARINI MÚSICA RATOLA: "Recomiendo el álbum "Cabildo y Juramento" de "Conociendo Rusia" algo nuevo que me parece que es fresco y tiene lindas letras. También voy a recomendar algo más viejo, "Cara B" de Jorge Drexler. Siempre está bueno estar acompañado de él. Es un disco largo. Tuve la suerte de verlo cuando lo presentó. Es un disco con versiones de guitarra y voz o con poco acompañamientio. Es uno de mis discos de cabecera y me tranquiliza mucho cuando necesito bajar un cambio. Siempre promete tranquilidad. Por último, tengo que destacar la playlist "Acá Pasa Mucho". En la plataforma de música "Spotify" se puede encontrar esta playlist con canciones de artistas de Zárate y Campana. Una oportunidad perfecta para escuchar la creatividad local".

RATOLA SERGIO BURIÁN: "Recomiendo todo el disco de Ian Dury, "New Boots and Panties". El es un frontman genial con una personalidad y un estilo únicos. La banda son los secuaces que los siguen a todos lados, cada uno es muy bueno en lo suyo. Manejan ritmo y armonía con maestría. Me gustan mucho los riffs y técnicamente como tocan. La creatividad en general. Son muy eclécticos, hacen estilos muy variados".

SERGIO BURIÁN NOVELA Y POESÍA BRUNO SCHINONI: "Recomiendo "El Extranjero", libro de Albert Camus, que aparece entre líneas en el momento que estamos viviendo. Libro que comienza con un golpe fuerte, de muerte, pero anestesiado por el personaje, quien ve a su alrededor "extranjeros" aunque hayan nacido en su mismo barrio. Estos lo acusarán de frío e insensible pero es él el primero en ver al mundo así. El personaje no ve a los otros como una amenaza, como lo hacemos en estos tiempos, ni tan poco justificaría nuestro individualismo acérrimo. Más bien, su frialdad es ver a la sociedad sin sentimientos ni emociones. Queda demostrado en el pequeño acto de ver, en la ausencia de cigarrillos para fumar, en la falta de libertad".

BRUNO SCHINONI CRISTINA COLOMBO: "Recomiendo el único libro de poesías de Cortazar, "Salvo el Crepúsculo". Todos los poemas son distintos y atrapantes. También recomiendo un cuento para chicos breve y de un lenguaje poético insuperable: "Monigote en la arena" de Laura Devetach. Los dos pueden encontrarse gratis en Internet en archivo PDF".

CRISTINA COLOMBO VICTORIA MORALES: "Recomiendo "Also sprach, el señor Núñez" de Abelardo Castillo. Este cuento es ideal para aquellas personas que quieren retomar la lectura y no saben con qué o por dónde empezar. Es de lectura rápida porque la historia está narrada de una manera tan atrapante que se lee en un tirón. Es un cuento para amigarse con literatura. "Canto a mí mismo" de Walt Whitman. Los próximos serán días en los que se darán cambios en nuestras rutinas y nos veremos forzados a estar un poco más introspectivos, tendremos mucho tiempo para pensar y por eso recomiendo este libro, porque a mí me dio luz y claridad en los momentos de dudas o incertidumbre. Les dejo un pedacito: "Así como soy existo/ ¡Miradme!/ Esto es bastante/ Si nadie me ve, no me importa/ y si todos me ven, no me importa tampoco". Está disponible en pdf en la web buscando en Google. "Antología de poesía para la cuarentena". La editorial Santos Locos Poesía está obsequiando un poemario en PDF 100% gratuito para aquellas personas que deseen leer poesía durante la cuarentena. Tiene una serie de poemas de los autores y autoras que ya publicaron libros en esta editorial. Para recibir el poemario, deben ingresar a la cuenta de Facebook o Instagram de Santos Locos y enviar por mensaje la dirección de mail en la que quieren recibirlo. Yo lo recibí y me encantó la selección de poemas. Esta editorial también publica mucha poesía que se puede leer gratuitamente en sus cuentas de Instagram y Facebook. Y Para las personas que prefieren escuchar poesía en vez de leerla, hay varios poetas que están compartiendo lecturas de poesía por streaming a través de Instagram. Este lunes se hará una lectura de poesía en vivo a partir de las 18 hs y lo pueden ver buscando en Instagram el hashtag #PoesíaEnTuSofá o ingresando a la cuenta "@poesiaentusofaarg".





Transitar la cuarentena

Por Santiago Tomás Mengual

