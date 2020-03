El Frente de Todos puso a disposición del Municipio más de 200 voluntarios, infraestructura, vehículos y alimentos

P U B L I C



Concejales del bloque del Frente de Todos dieron a conocer un listado de elementos facilitados al Municipio en pos de la lucha contra el Coronavirus. La titular del bloque, Sol Calle, volvió a insistir con la necesidad de conformar un Comité de Crisis para sumar actores y trabajar en conjunto ante la Pandemia. "La política es una práctica de la solidaridad. Estamos seguros que la política no puede estar en cuarentena, que debe estar al lado de cada vecino y vecina que tiene una necesidad. Es ahí donde nos van a encontrar. Que todos los vecinos sepan que estamos a disposición" sostuvo. Concejales del Frente de Todos-PJ anunciaron la disponibilidad de numerosos recursos, puestos a disposición de la Municipalidad, en el marco de la lucha contra el Coronavirus. La Presidenta del bloque, Sol Calle, aseguró: "Hoy nuevamente vinimos a ponernos a disposición del Intendente Municipal, para trabajar juntos y colaborar con todo el esfuerzo y los recursos que tenemos desde el bloque del Frente de Todos, pero también con quienes representan institucionalmente al Frente, como el Consejero Escolar Alejo Sarna, o la Concejal Stella Giroldi quien hoy no pudo acompañarnos, sumado a cada uno de los compañeros que lo integran y que trabajan mancomunadamente ante esta crisis que empezamos a vivir por el Coronavirus, y que probablemente se profundizará en los próximos días". La titular del bloque anunció los recursos aportados por el espacio político, al tiempo que reiteró: "Estamos dispuestos a trabajar y a colaborar con la conducción de esta crisis, que hoy recae en las espaldas del Intendente. Estamos a su disposición, y no sólo de forma declamativa. Le hemos hecho llegar una nota con una serie de recursos que hemos gestionado para que pueda ponerlos en servicio de la Comunidad". Entre el detalle de lo consignado, aparecen 200 voluntarios (incluyendo profesionales psicólogos, trabajadores sociales, abogados, docentes, etc.), 50 automóviles, 6 camionetas, 10 máquinas de coser, una lancha, otra lancha Trucker, 3 camiones, 3 inmuebles (uno en el centro y dos en los barrios), 3 infraestructuras de clubes barriales, 3 grandes infraestructuras sindicales, que pueden ser utilizados como depósitos, oficinas o centros de gestión y todos los consultorios externos de la UOCRA. Además, se concretó el aporte de 500 kilos para sumar a la asistencia alimentaria semanal. "Queremos seguir los pasos del Presidente y del Gobernador de la Provincia, quienes están trabajando en todo el territorio sin distinciones políticas. Y por eso nos ponemos nuevamente a disposición del Intendente, y solicitamos la constitución de un Comité de Crisis, que nos tenga como parte pero que además involucre a muchas instituciones campanenses que tienen mucha capacidad para gestionar distintas áreas de la crisis, como la salud, el trabajo social, la tecnología, y tantas otras cuestiones muchas veces trabajadas por los profesionales de nuestros equipos técnicos". Acompañada por los Concejales Rubén Romano, Oscar Trujillo, Marco Colella y Romina Carrizo, Calle aseguró que "el Intendente debe tener el liderazgo de la crisis en Campana, tal como Alberto Fernández lo tiene a nivel nacional, y Axel Kicillof en la provincia. Toda la gestión debe estar centralizada en el Municipio. Nosotros recibimos muchas demandas, y se canalizan en el marco de la informalidad. Para eso debe conformarse este Comité, para coordinar entre todos. Tiene que ser juntos. Debe dejar de ser un slogan para ser una realidad". En cuanto a la espera de la conformación del mencionado Comité, la Presidenta del Frente de Todos-PJ agregó: "No está bien declamar que hay un trabajo en conjunto, cuando en la realidad, esa articulación no está siendo efectiva. Estamos seguros que las puertas del Estado tienen que estar en cada uno de los lugares donde hay una necesidad. Que lejos de cerrar, hay que descentralizar, tener presencia en los barrios. No una central telefónica o atención virtual únicamente". "Este es un primer paquete de recursos que ponemos a disposición del Intendente, reiterando la necesidad de involucrar a más actores a través del Comité de Crisis. Estamos convencidos que la política es una práctica de la solidaridad. Estamos seguros que la política no puede estar en cuarentena, que debe estar al lado de cada vecino y vecina que tiene una necesidad. Es ahí donde nos van a encontrar. Que todos los vecinos sepan que estamos a disposición" sostuvo.

La Presidenta del bloque del Frente de Todos solicitó la conformación del Comité de Crisis.



El Frente de Todos puso a disposición del Municipio más de 200 voluntarios, infraestructura, vehículos y alimentos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar