"Le pedimos al Intendente que convoque a un Consejo Médico y acepte la ayuda de los profesionales"

El médico y Concejal del Frente de Todos-PJ, Rubén Romano, puso a disposición del Municipio diversos profesionales de la salud que integran los equipos técnicos con los que trabaja. Además, aseguró que deben integrarse "los sistemas de salud, públicos y privados". "Estamos ante una emergencia sanitaria, y pareciera que no se comprende que hay que dejar las diferencias políticas de lado y ponerse a trabajar todos juntos", sostuvo. "Estamos en una situación de emergencia. La preocupación que tenemos desde la salud, médicos, enfermeros, mucamas, toda la gente que trabaja en el sistema sanitario, es cada vez mayor". Tras el anuncio de la puesta en disponibilidad de numerosos recursos por parte del Frente de Todos, y en el marco de la lucha contra el Coronavirus, el médico y Concejal Rubén Romano solicitó además conformar un Consejo Médico local, que contribuya en el desarrollo de estrategias dinámicas para mitigar el alcance de la Pandemia en nuestra Ciudad. "Estamos viendo lo que ocurre en otros países, pero también en otras Ciudades. Y trabajando intensamente, contra el tiempo, sabiendo que seguramente no podremos evitar la propagación de esta enfermedad, pero si estar mejor preparados para que todos los pacientes puedan ser asistidos" dijo el Profesional, quien consideró fundamental la "integración de los sistemas de salud, públicos y privados. Lo dijo el Presidente Fernández, debemos hacerlo entre todos. Notamos que en Campana se está ignorando la posibilidad de ayuda no solo desde otros sectores políticos, también a instituciones", lamentó. En este sentido, explicó que tanto la Clínica Delta como el Sanatorio Vandor de la UOM trabajan en conjunto a través de un Comité, analizando la situación actual, informando a todo el personal y a los pacientes y ciudadanía. "Tenemos médicos capacitados, que han gestionado en salud pública y tienen mucha experiencia como el Dr. Miguel Rossini, y otros profesionales dispuestos a incorporarse a un Consejo Médico para reunirse diariamente y evaluar a situación, sugerir alternativas, y corregir permanentemente las acciones, ya que la situación cambia también día a día, es muy dinámico" agregó Romano. El Concejal sostuvo además que "son muchos los ejemplos en los que podemos colaborar. Fundamentalmente en organización, la cual debe estar centralizada en el Municipio y con el Intendente a la cabeza, pero en la que todos debemos participar y ser escuchados. Hoy vemos que el aislamiento no se está realizando correctamente. Se está evitando el acceso al casco céntrico, pero no hay controles en la circulación dentro y entre los distintos barrios. Vamos a tener problemas a futuro, porque estaremos rodeados de personas contagiadas que inevitablemente tendrán que venir al centro para ser asistidas". "Desde el Frente de Todos le pedimos a las autoridades que nos permitan participar y colaborar" insistió Romano. Le pedimos al Intendente que convoque a un Consejo Médico y acepte la ayuda de los profesionales. Todo el equipo de salud le puede aportar muchísimo a la comunidad. Deben tomar conciencia de la situación. Estamos ante una emergencia sanitaria, y pareciera que no se comprende que hay que dejar las diferencias políticas de lado y ponerse a trabajar todos juntos". Y finalizó: "Hoy por hoy, los vecinos deben saber que las únicas vacunas con las que contamos en este caso contra el Coronavirus son el aislamiento, el cuidado y la higiene personal. Les pedimos que se cuiden, que permanezcan en sus hogares y eviten el contacto con otras personas fuera del mismo. Debemos anticiparnos a una situación que puede ser muy compleja".

Médico y Concejal del Frente de Todos-PJ, Rubén Romano



"Le pedimos al Intendente que convoque a un Consejo Médico y acepte la ayuda de los profesionales"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar