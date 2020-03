El Municipio habilitó un formulario digital para denunciar sobreprecios

A través de la página oficial, los vecinos podrán informar también los comercios que no cumplan con las medidas sanitarias dispuestas para prevenir el Coronavirus. En el marco de las medidas de prevención para evitar el avance del Coronavirus, el Municipio habilitó un formulario digital para que los vecinos puedan denunciar a comercios por sobreprecios o que no cumplan con las medidas sanitarias de restricción dispuestas por el intendente Sebastián Abella. Dicho formulario se encuentra disponible en la página web http://www.campana.gov.ar/denuncias y se completa con los datos del denunciante (nombre, teléfono, mail y dirección), del comercio denunciado (calle, número y barrio) y la descripción de la denuncia en cuestión. Aquellos que informen sobreprecios deberán, además, adjuntar el ticket como comprobante. En caso de que no se efectúe la compra, es fundamental tomar una fotografía del precio de dicho producto para añadir a la denuncia y corroborar la falta. De esta manera, Defensa del Consumidor y la Dirección de Inspección podrán confeccionar una base de datos que permitirá a los agentes municipales mayor agilidad y eficacia en los controles. "En los tiempos que vivimos necesitamos del compromiso y responsabilidad de todos los ciudadanos para evitar abusos. Por eso, les pedimos a los vecinos trabajar en conjunto y que nos ayuden a controlar los comercios para nadie se aproveche de la situación", enfatizaron desde ambas dependencias municipales. PRECIOS MÁXIMOS DE REFERENCIA Desde el Municipio informaron que los vecinos pueden verificar los precios máximos de referencias establecidos por el gobierno nacional a través del link www.argentina.gob.ar/preciosmaximos Los mismos rigen desde el 20 de marzo y se aplica para hipermercados, supermercados minoristas y mayoristas, minimercados, almacenes y autoservicios. La lista incluye precios de alimentos de la canasta básica, bebidas, artículos de higiene personal y limpieza. RESTRICCIONES PARA COMERCIOS - Los comercios de alimentos sólo pueden atender al público de 8 a 18. - En los supermercados se limita la cantidad de personas en su interior y se establece un horario de atención diferenciada para los mayores de 60, de 8 a 10 am. - Todos los comercios deberán respetar las recomendaciones sanitarias, respecto a la distancia entre personas. - Los negocios de comida elaborada solo pueden funcionar con el servicio de delivery y/o remises. - Aquellos servicios que pueden considerarse de emergencia como casas de repuestos, gomerías, tornerías, cerrajerías, talleres mecánicos y de electricidad, entre otros, podrán trabajar a puerta cerrada.



