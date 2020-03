Efemérides del día de la fecha: 29 de marzo

"TIN TOY" GANA EL OSCAR Corría el año 1989 cuando "Tin Toy", el primer corto animado completamente por computadora, ganó el premio Oscar en la categoría "Mejor cortometraje animado." Realizado por "Pixar Animation Studios", específicamente por John Lasseter y William Reeves, el corto de 5 minutos fue la inspiración que llevó a la gran pantalla la película "Toy Story" siete años después: "todo niño sueña con que sus juguetes cobren vida cuando no los ve." El día de la premiación Lasseter dijo: "queremos agradecer a la Academia por este honor que reconoce los cortos animados por computadoras y compartirlo con la comunidad que se dedica a la animación por computadora". FALLECE RENATO CESARINI Renato Cesarini nació el 11 de abril del año 1906 en Senigallia, Italia. Con apenas nueve meses su familia emigró a la Argentina, donde transcurrió su infancia jugando al fútbol en el club Borgata Palermo. A pesar de que la economía familiar empeoró repentinamente por el fallecimiento de sus hermanos, él alternó el trabajo con el fútbol calzándose los botines en todo momento. En el año 1924 debutó en primera división con la camiseta de Chacarita Juniors, club en el que se convirtió en el goleador con 71 tantos. Tras pasar por el club Alvear y Ferro Carril Oeste, Renato partió a Italia para jugar en la Juventus por recomendación de su amigo Raimundo "Mumo" Orsi: "un día me llega una carta del señor Bonifacio, un argentino que era vicecónsul en Torino. Me había escrito por indicación de ´Mumo´ y me preguntaba si quería ir para Turín a jugar para la Juventus." Así, en el año 1930 debutó en la "Vecchia Signora" comenzando el período más exitoso de su carrera como jugador al consagrarse campeón de la Serie A en los años 1930, 1931, 1932, 1933, 1934 y 1935: "el fútbol entra por los ojos, pasa por la cabeza y baja a los pies." Famoso por convertir goles a escasos minutos de que los partidos llegaran a su fin, su decisivo gol a los 89 minutos que le dio la victoria a Italia sobre Hungría inspiró al periodista italiano Eugenio Danese a crear la expresión "zona Cesarini." Debido al delicado estado de salud de sus padres en el año 1935 retornó al país; volvió a Chacarita Juniors y terminó por retirarse en River en el año 1937. Como director técnico dirigió a River dando origen, junto a Carlos Peucelle, a "La Máquina", mítica formación "millonaria" que arrasó en los año 40´ consagrándose campeón del torneo de Primera División (1941, 1942, 1945 y 1947) y las Copas Escobar (1941), Ibarguren (1941 y 1942) , Aldao (1941, 1945 y 1947): "´La Máquina´, señor mío, fue perfecta. Perfecta. No tenía fallas. Era una obra maestra. El mejor equipo que se pudo construir. Era la conjunción de todo. En ese equipo había hombres. ¡Y sabe qué retobados eran los mocosos!" comentó en una entrevisto a la revista "El Gráfico." Asimismo, dirigió a Racing, Banfield, Boca Juniors, Juventus, Pumas UNAM (México) y Huracán. Falleció en el año 1969 en Buenos Aires. SALE A LA VENTA EL "GUITAR HERO: METALLICA" Un día como hoy en el año 2009, salía a la venta el "Guitar Hero: Metallica." Desarrollado por la compañía "Neversoft" y "Budcat Creations" (Wii y PS2), el videojuego se enfoca en la carrera de "Metallica", desde sus comienzos hasta conseguir la fama internacional; a su vez incluye el modo "full band" que permite jugar a cuatro jugadores (guitarra, bajo, batería y vocalista) tanto online como local: "creo que Guitar Hero es una gran puerta hacia la música real. Si tienes el gusanillo de la música, nada te detendrá. Expresar tu don es tu destino" expresó el cantante James Hetfield. Entre las canciones se encuentran: "All nightmare long", "Fade to black", "Hit the lights", "Master of puppets", "Seek and destroy" y "The unforgiven".





Efemérides del día de la fecha: 29 de marzo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar