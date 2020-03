Por reflexión, se entiende el considerar de nuevo, con detenimiento, una cosa o suceso, es una palabra que ponemos en práctica solo cuando llegan ciertos momentos en nuestra vida, de cambios, de decisiones, encrucijadas temporales que nos sorprenden. Tales situaciones, no nos permiten un descanso eficaz, y saludable, nos complican el sueño y tal desorden nos resta tranquilidad; ahí justo, en esos momentos la palabra reflexión se entiende como la más indicada. Hay que hacer unas cuantas pausas, decidir, meditar, razonar, y como en reiteradas oportunidades, es difícil deducir donde está lo apropiado para salir airoso de tal situación, y nos olvidamos en algunos casos de lo más importante (no generalizo, pues no todas las personas reaccionan igual) el error gravísimo es querer solucionar las dificultades por nuestra cuenta, cuando los cristianos tenemos un "ayudador" más que competente, él nos dejó todas las instrucciones en su bendito libro "La Biblia", allí encontramos consejo, contención, y las más puras promesas, que por Fe, debemos creerlas y hacerlas nuestras. ¡Otra invitación hermosa y honorable! en (Mateo 11:28) Jesús se manifiesta así, "Venid a mi todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar". Leemos en el (Salmo 116:1) "Amo a Jehová, pues ha oído a mi voz y mis súplicas Porque ha inclinado a mí su oído; Por tanto, le invocaré en todos mis días". En su infinidad de expresiones en la Biblia también apreciamos el (Salmo 40:1) "Pacientemente esperé a Jehová, Y se inclinó a mí y oyó mi clamor" Puedo imaginarlo, sentir la presencia divina de Dios, inclinado a mí, al Señor creador del cielo y la tierra, al dueño de todo, que se inclina a sus hijos con inmenso amor y humildad, dándonos un consejo oportuno. Estas promesas, repletas de verdades, invitan al sosiego y confianza que tenemos en Dios, la leemos también en (Isaías 41:10) "No tengas miedo, porque yo estoy contigo; no te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa" Dice Dios en (Salmo 91:10-11) "No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará, acerca de ti, Que te guarden en todos tus caminos" Es necesario ser ordenado, reflexivo, y aunque se considera y acepta que Dios es quien tiene el comando de todo, en los cielos y la tierra, nuestras decisiones en la reflexión, si son guiadas por El, seguro serán el mejor remedio para el alma, y contención de las preocupaciones, para poder tener paz, en el mientras tanto. En este tiempo de crisis, de pandemia, etc, es mejor recibir la luz, la esperanza y dirección de Dios, y Él nos promete una salida a toda situación. (1ra Cor. 10:13) Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Rosa Buhalezuk Rivadavia 447- Campana -Tel. 03489. 427296 / 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Días de Reflexión"

Por Rosa Buhalezuk

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar