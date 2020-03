"Conoceréis la Verdad y la Verdad os hará libres" (Juan 8,32) Conferencia realizada por Giorgio Bongiovanni en Italia 30 de noviembre 2019 - Lamezia Terme Pregunta: ¿Por qué no recordamos las vidas anteriores? Giorgio: El conocimiento que tenemos, la educación cultural, filosófica, escolástica, matemática, científica, etc. no nos permite tener una formación como para comprender las experiencias que hemos tenido anteriormente. Podrían ser vidas donde ofrecíamos rosas o vidas donde disparábamos a la gente con la ametralladora. Nosotros estamos en fase de evolución: cuando alcancemos la gnosis, recordaremos todo nuestro recorrido evolutivo y tendremos el discernimiento para entender el porqué de nuestras acciones. Eso también ocurre cuando morimos, es decir dejamos el cuerpo, porque tenemos conciencia de la verdad. P: A veces me sucede de tener percepciones, captar un pensamiento, ver objetos a distancia y obtener lo que pido, aunque no sepa en qué momento. Giorgio: Su sensibilidad, que vosotros llamáis mediumnidad, nace de la glándula pineal entreabierta que comunica con el corazón, que a su vez comunica con el espíritu. Todas las personas que están aquí presentes no son de este mundo; si no fuera así, hoy estaríais en otro lugar, divirtiéndose. Leer el pensamiento no es un milagro, es ciencia. Es suficiente tener una cierta evolución del espíritu (inteligencia) y por lo tanto un cociente intelectual más elevado. Usted tiene un programa y pronto realizará interiormente su verdadera identidad. El espíritu es inteligencia, el alma es el cuerpo de luz que la inteligencia invisible usa para crecer en evolución; antes usa el cuerpo físico, luego el astral. P: Cuándo cumplimos una acción ¿sabemos si es justa o equivocada? Giorgio: Sí, el espíritu siempre sabe lo que es el bien y lo que es el mal, aunque le vence la mente. P: ¿Por qué el anticristo ha querido encontrarse contigo, sabiendo que tú lo debes señalar con el dedo y eliminar? Giorgio: Para comprender, tenemos que establecer antes unos parámetros: discernimiento, bien, mal, arquitecto. El arquitecto es el que dibuja el proyecto y determina la belleza de la obra, crea los espacios internos, incluso la realización del sistema de alcantarillado. A este último a menudo se le da poca importancia, si bien sea indispensable y los que disfrutarán de esta obra lo usarán correctamente para evitar que la instalación pueda inundarse. Con esta premisa, volvamos la mirada hacia el bien, el mal y el discernimiento. El hombre, por ley universal, tiene derecho al libre albedrío. Sólo con esta condición de libertad puedes elegir el bien o el mal, poniendo en práctica el discernimiento (segundo parámetro). El anticristo ha venido a mí como jefe de las ratas. El bombero le ha contactado de parte del arquitecto, para que dijera determinadas cosas y retrasara la intervención con la desinfección. Durante la negociación el jefe de las ratas pide de poder vivir en otro lugar, aceptando lo que le pidan y evitando que se libren de él antes de tiempo. El bombero le ha preguntado: "¿Usted es una persona verdadera?". Y él ha contestado: "Yo soy lo que tus hermanos han creado. Yo soy una realidad virtual que desaparecerá en el momento en que ellos aprendan a amarse. Esto no lo he dicho nunca, ahora ha llegado el momento. Te aseguro que es una persona verdadera y me ha dado esta respuesta. Ahora quiero daros un último mensaje. Yo estoy enamorado de Cristo, visceralmente. Creo que Él me ha demostrado que existe Dios, porque Cristo es precisamente lo que os digo ahora. Parámetro: el reino de Dios está dentro de vosotros (Lc 17,21); quién me ve a Mí, ve al Padre (Juan 14,1); ama a tu prójimo como a ti mismo (Mt 22,39); Padre perdónales porque no saben lo que hacen (Lc 22,34); hijo, levántate y camina (Juan 5,1); a quién te golpee en una mejilla, ponle también la otra (Lucas 6,29), etc. Jesús hombre, que se deja tocar, llora en el Getsemaní y tuvo miedo, no es nada más que la forma más elevada, tangible, palpable del amor que se pueda disfrutar y vivir. Se ha manifestado el amor, ese sentimiento invisible, esa esencia que no puedes percibir, ni tocar, pero la sientes cuando te enamoras de tu mujer o de tus hijos, cuando amas a tu hermana, amas a tus hermanos, a tu novia. Esto no ocurrirá nunca más, ni siquiera cuando Cristo vuelva, porque Él restablecerá el orden según la Ley. Habéis tenido una gran oportunidad que otros mundos, a donde han sido enviados mensajeros, a veces no tienen. Es difícil que se encarne el amor. Donde nosotros se ha encarnado el amor más grande de todos los amores. Ingresá a: Facebook: Eldía Quela Tierra Sedetuvo Youtube: La Voz del Águila Mail: lavozdelaguila@yahoo.com.ar

La Voz del Águila:

In Hoc Signo Vinces (6ta. Parte)

Conferencia por Giorgio Bongiovanni

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar