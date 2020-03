"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos"

125 ANIVERSARIO CREACIÓN PARROQUIA SANTA FLORENTINA - 29 Marzo de 2020 - Año II - Edición Nº 73 "ABRAZAR AL SEÑOR PARA ABRAZAR LA ESPERANZA" El pasado 27 de marzo en una tarde lluviosa en Roma, el Papa Francisco llegó a la plaza de San Pedro, totalmente vacía, para presidir la oración extraordinaria por el fin de la pandemia del coronavirus que ya contagió a más de 536.280 personas en todo el mundo. Luego de la lectura del Evangelio, el Papa exhortó a todo el mundo a abrazar la Cruz de Cristo, en la que "hemos sido salvados para hospedar la esperanza y dejar que sea ella quien fortalezca y sostenga todas las medidas y caminos posibles que nos ayuden a cuidarnos y a cuidar" Al concluir sus palabras, el Sucesor de Pedro se dirigió hasta la entrada central de la Basílica Vaticana para venerar a las imágenes de la Virgen "Salus Populi Romani" (Salvación del Pueblo Romano) y el Crucifijo milagroso, de la iglesia San Marcello al Corso, muy venerado en Roma tras la liberación de la "Gran Plaga" de 1552. En la entrada de la Basílica realizó la Exposición y Adoración al Santísimo, para finalmente impartir la bendición "Urbi et Orbi" con la custodia del Santísimo Sacramento al mundo entero. En su homilía nos decía: "Desde hace algunas semanas parece que todo se ha oscurecido. Densas tinieblas han cubierto nuestras plazas, calles y ciudades. Nos encontramos asustados y perdidos". "La "tempestad" (la pandemia) desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. Nos muestra cómo habíamos dejado dormido y abandonado lo que alimenta, sostiene y da fuerza a nuestra vida y a nuestra comunidad. La tempestad pone al descubierto todos los intentos de encajonar y olvidar lo que nutrió el alma de nuestros pueblos; todas esas tentativas de anestesiar con aparentes rutinas "salvadoras", incapaces de apelar a nuestras raíces y evocar la memoria de nuestros ancianos, privándonos así de la inmunidad necesaria para hacerle frente a la adversidad". Con la tempestad, se cayó el maquillaje de esos estereotipos con los que disfrazábamos nuestros egos siempre pretenciosos de querer aparentar; y dejó al descubierto, una vez más, esa (bendita) pertenencia común de la que no podemos ni queremos evadirnos; esa pertenencia de hermanos."

Papa Francisco impartiendo la Bendición "Urbi et Orbi." Hablándole al mundo. CAMINANDO HACIA LA PASCUA LA ALEGRÍA DE ANUNCIAR LA ESPERANZA AÚN EN LA ADVERSIDAD Acá estamos en plena "cuarentena" viviendo éste camino hacia la PASCUA. Pensaba que difícil, que distinto se hace para nosotros, los sacerdotes, y a ustedes, los laicos, vivir esta Cuaresma de una manera tan diferente. El otro día rezando me acordaba de la vida de los Santos. San Pablo la última parte de su vida la pasó preso en la cárcel de Roma y ahí escribía cartas a los Cristianos de las distintas comunidades para que sostuvieran su Fé viva. El Cardenal Van Thuan, este gran Obispo vietnamita, también que estuvo muchos años preso, 14 años creo, también desde la cárcel animaba a toda su comunidad con cartas, celebrando la Eucaristía. Pienso también en nuestro continente americano, en San Oscar Romero, Arzobispo de la República de El Salvador, que los días domingos alentaba a sus comunidades a través de la homilía. Los domingos en El Salvador en los tiempos de guerra civil, una guerra muy cruenta, se paraba el país, todo el mundo estaba escuchando las homilías por la radio del Arzobispo Romero. Bueno hay distintas maneras de poder llegar a la comunidad y espero que este micro les pueda servir para sentirme más cerca de ustedes y que ustedes también puedan sentirse acompañados de esta presencia. Se me ocurren tres ideas, como para vivir este tiempo de "cuarentena obligatoria". Quería tomar algunas ideas del mensaje de nuestros Obispos Argentinos de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina en el día de San José, yo lo dije en las misas, este domingo lo leí, me parecen muy valiosas algunas ideas. Primero: vivir esta cuarentena con responsabilidad, el miedo nos lleva a ocuparnos de nosotros mismos con actitudes antisociales. No, por el contrario, tengamos cuidado y responsabilidad, ahí surgen sentimientos de nosotros, el amor, la caridad y el servicio. En primer lugar esto, no salir de casa, ser responsables, cuidándonos a nosotros y cuidando a los demás. Lo segundo que los Obispos decían: vivir en esta crisis, esta "pandemia" a nivel mundial, tiene que ser una oportunidad para crecer como personas y como sociedad, estar cerca de los demás pero de una manera distinta, Espiritualmente, con un mensaje de texto, con una llamada telefónica a una persona, quizás alguno de ustedes conocen alguien que está muy solo y le vendría bien una llamada por teléfono. Y también otras de las cosas que nos puede brindar esta crisis es replantear o cambiar nuestros estilos de vida. Quizás a veces estamos demasiados acostumbrados a tener muchas cosas materiales, mucha comodidad. Yo pensaba en estos días, estando acá en la casa, gracias a Dios que puedo tener todos los días un plato de comida, que tengo un techo, que puedo tener las condiciones mínimas necesarias para vivir con dignidad. Cuantos hermanos nuestros que no tienen esto. Los Obispos decian que hay cerca de 4500 barrios carenciados en nuestro país, de gente que quizás en estos días no pueden salir a ganarse el pan, tienen que quedarse en su casa y ¿como hacen para vivir? Yo tengo la oportunidad de tener todo lo necesario en la heladera, lo necesario en mi casa, valorar eso ¿no?!! y replantearnos quizás nuestra manera de vivir, nuestros hábitos de consumo, si a veces no consumimos cosas que no son tan esenciales. Y finalmente, un tercer aspecto, recordar que estamos en el camino de la Cuaresma, que vamos hacia la PASCUA. Esta Cuaresma que no sabemos como va a terminar. No sabemos si en SEMANA SANTA podremos participar de las misas, creo que muy probablemente que tengamos celebrar las misas a puertas cerradas, y seguirlas ustedes a través de las redes sociales, a través de Internet. ¡SEÑOR SE QUE ESTÁS!, es una Cuaresma diferente, quizás muchos de ustedes están sufriendo no pudiendo recibir la Comunión Eucarística. El otro día un Ministro de la Comunión, papá de familia, me decía "Padre (antes de éste domingo que pasó) ¿puedo llevar la comunión para hacer la Celebración de la Palabra en mi casa y dar la Comunión a mi esposa y a mis hijos? ¡Me encantó esa actitud!, como un papá que sabe que también alimenta a sus hijos, a su familia, con el alimento de la Eucaristía, y lo que sufre cuando no está la Eucaristía. Bueno, ¡Ofrecerlo al Señor también eso! Ofrecer el hacer la Comunión Espiritual, rezar un poco más, leer más la Biblia, aprovechar también del silencio. Acá en Campana llama la atención en pleno centro, la tranquilidad de estos días, nada que ver con lo que es el centro de Campana, bueno aprovechar también de esos momentos de silencio para abrir el corazón a Dios y vivir esta Cuaresma de esta manera. Los aliento como Pastor a que no bajen los brazos, que tengamos la certeza de que DIOS ESTÁ, como decíamos en el Salmo del domingo pasado, este Salmo tan hermoso: ¡"El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar"! ¡Ánimo¡ ¡Que Dios los bendiga! Padre Fernando Crevatin.

